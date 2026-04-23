El gobierno de Estados Unidos analiza un aumento significativo en el presupuesto destinado a políticas migratorias en medio del prolongado cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La iniciativa busca garantizar el funcionamiento de las agencias clave mientras persiste el conflicto político en el Congreso. En este contexto, el plan impulsado por el entorno de Donald Trump apunta a reforzar el control migratorio mediante una expansión de recursos, especialmente para operativos de detención y deportación. La propuesta contempla un aumento del gasto público destinado a políticas migratorias, con el objetivo de cubrir el funcionamiento del DHS mientras persiste el conflicto político. El financiamiento se tramitaría mediante un mecanismo legislativo que permite su aprobación con mayoría simple. El plan apunta a asegurar recursos para las agencias encargadas de la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias. De esta manera, el gobierno busca evitar una interrupción total de los servicios vinculados al control migratorio. Dentro del esquema, se prevé un incremento en los fondos asignados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este organismo tiene a su cargo tareas de detención y deportación de inmigrantes en el país. El aumento de recursos permitirá sostener operativos, ampliar la capacidad logística y mantener el nivel de actividad en un contexto de restricciones presupuestarias. El cierre parcial del DHS responde a desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre la política migratoria. Mientras un sector impulsa mayor financiamiento y control, el otro plantea límites en la aplicación de estas medidas. Ante la falta de consenso, el gobierno busca avanzar con una solución que garantice el funcionamiento del sistema. Sin embargo, la iniciativa mantiene la tensión política y deja abierto el escenario en el Congreso.