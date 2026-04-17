Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, informó este 15 de abril que una aeronave militar del Reino Unido voló sin autorización sobre el espacio aéreo argentino mientras completaba su ruta entre Montevideo, Uruguay, y las Islas Malvinas. En consecuencia, las autoridades exigieron explicaciones de lo ocurrido al país sudamericano y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El avión en cuestión es un Airbus A400M del Reino Unido y según las primeras especulaciones es que habría apagado su transponder, lo que es un hecho grave dentro de la aviación. El avión, con matrícula ZM413, llevó adelante el vuelo RRR4000 desde Mount Pleasant hacia Montevideo el 12 de abril. Luego se le programó una nueva salida desde Montevideo bajo el vuelo RRR4001, según el medio Escenario Mundial. A los pocos minutos de salir de Uruguay, el avión desconectó el transponder, lo que se transformó en un vuelo sospechoso. El transponder permite que los radares y otros aviones: En resumen, se trata de un pilar de la seguridad operacional y del control del espacio aéreo civil. Salvo en excepciones muy concretas, donde el avión es autorizado por el control de tránsito aéreo por alguna falla técnica. Si bien los aviones militares no están sujetos a las mismas reglas que los aviones de líneas, apagar el transponder es grave porque implica invisibilidad para radares civiles, pérdida de identificación automática y aumento de riesgo en interceptación. En este marco, el Gobierno provincial de Tierra del Fuego pidió explicaciones formales. En su cuenta de X, el secretario contó la noticia: “Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas Malvinas". “Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino”, continuó. Luego se refirió al pedido de explicaciones de las autoridades pertinentes: “Ante la gravedad institucional de estos hechos, y frente a la información de que la aeronave habría reingresado al aeropuerto de Carrasco, remitimos una nota formal al Embajador de Uruguay en Argentina solicitando información y precisiones sobre su itinerario, autorizaciones y situación actual". “Del mismo modo, exigimos a la ANAC que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido”, remarcó. Por último, el secretario manifestó que desde la Provincia van a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan en este tipo de situaciones. “La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad”, concluyó. Un vuelo militar en espacio aéreo propio puede apagar el transponder de manera normal como manera de entrenamiento o ejercicios. Sin embargo, en un vuelo militar en espacio aéreo de otro Estado sin autorización y además apaga el transponder, hay violación de soberanía aérea y es un hecho grave a nivel internacional. Esto no solo puede tener consecuencias en aspectos diplomáticos, sino también en militares, ya que puede haber intercepción con caza, es decir, un avión de combate es enviado a localizar, identificar y controlar a la otra aeronave. También se puede denunciar por violación del espacio aéreo, incumplimiento de tratados bilaterales, revisión de acuerdos de tránsito o cooperación. Es decir, las consecuencias no quedan en un aspecto simbólico y las relaciones pueden romperse si se trata de un accionar sin justificaciones. Todo este marco se da con un avión oriundo del Reino Unido en una zona sensible para la Argentina como lo son las Islas Malvinas, justo en el mes conmemorativo a el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra por Malvinas.