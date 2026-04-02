A 44 años del inicio del conflicto bélico, el presidente Javier Milei participó del acto central en la ciudad de Buenos Aires que tuvo lugar este jueves a partir de las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Milei arribó junto a su hermana, Karina, al acto en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas en el barrio porteño de Retiro. Allí fue recibido por una comitiva encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de Defensa y la ministra de Seguridad, Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, y el resto de su equipo. Luego, el mandatario se fundió en un abrazo con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Como cada 2 de abril, estamos reunidos para recordar y honrar a quienes dieron su vida para defender a la patria, sentando un precedente al que el resto de los argentinos solo podemos aspirar. Como gobierno no creemos que haya mejor expresión de esos valores, que los representados por nuestras Fuerzas Armadas”, destacó. Como estaba previsto, hubo reclamo de soberanía por parte del Presidente, denunciando “colonialismo” por parte del Reino Unido, y fue contundente al reclamar a las empresas británicas que extraen petróleo de manera unilateral. La vicepresidente Victoria Villarruel, hija de un veterano de guerra, analiza asistir a otro acto central que se realizará en la plaza central de Chivilcoy, luego de haber cancelado su viaje a Tierra del Fuego. Se trataba de la vigilia que se realiza cada año en Río Grande a partir de las 21 horas y hasta la medianoche. De este acto conmemorativo participó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto con otros mandatarios opositores como el riojano Ricardo Quintela y el anfitrión fueguino, Gustavo Melella. “Villarruel no viaja a Tierra del Fuego”, confirmaron desde el entorno de la vice este miércoles. Una foto de ella con los peronistas, en medio de los rumores por una posible candidatura de ella en el PJ, hubiese sido un mensaje político contundente. Además del contexto bélico internacional, este año el acto se realiza en plena gestión del mandatario argentino para fortalecer los lazos comerciales y políticos con el Reino Unido, a donde tenía pensado viajar por esta época del año, entre abril y mayo. La visita del Presidente sería la primera desde 1998. La visita a Londres la confirmó el propio Milei en una entrevista que hizo con el medio británico, The Telegraph, semanas atrás. En esa misma nota dijo que estaban abiertas las conversaciones con Gran Bretaña para levantar el embargo de armas que se mantiene desde Malvinas, aunque la medida no es oficial aún. Según el Presidente, la restricción impuesta a la Argentina condiciona su posicionamiento estratégico ante el escenario geopolítico: “No hay potencias mundiales sin poder militar, ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras“, había dicho para el diario. Portavoces del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, negaron que haya habido avances en esa negociación, pero aseguraron que acentuarán conversaciones en materia de defensa en los próximos años. En tanto, desde la Cancillería argentina mantienen hermetismo sobre los detalles de lo que será la visita de Milei a Londres. La disputa sobre la postura de Malvinas reside en el principio de autodeterminación de los pueblos, postura que siempre sostuvo Gran Bretaña. En la Casa Rosada creen que Estados Unidos, que mantiene disputas similares con otros territorios, como el caso de Groenlandia, mantendrá su rol neutral ante el caso de Malvinas. El socio estratégico aún no se ha pronunciado al respecto, mientras que la Argentina respaldó las políticas geopolíticas de Donald Trump en todo momento. Allegados al oficialismo quisieron evitar dar declaraciones al respecto en medio de la fecha conmemorativa, pero descartan que no podrían pedirle a EE.UU. que intervenga. “No veo que podamos pretender eso de Estados Unidos”, opinaron fuentes en off. Creen que Norteamérica no se pondrá en contra del reclamo de Milei, pero que tampoco buscará enfrentar a Reino Unido.