Larry Rubin, presidente de la Amsoc, durante la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

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La American Society Of Mexico (Amsoc) metió el dedo en una llaga que ha resultado intolerable para Morena. Desde el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ha amagado en varias ocasiones con enviar tropas militares a México para combatir a los capos del narcotráfico, pero el Gobierno de México ha visto esto como un acto intervencionista que pone en riesgo la soberanía nacional.

El sábado pasado (6 de junio), en una cena de gala para conmemorar de forma adelantada el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, Larry Rubin, presidente de la Amsoc, propuso la creación de un Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC).

En la cena de gala hubo representantes del Partido Acción Nacional, donde destacó la presencia de personajes como el senador Ricardo Anaya, el presidente del partido, Jorge Romero, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, entre otros integrantes del partido.

También asistió Alejandro Moreno, presidente del PRI, acompañado por el diputado priista Rubén Moreira, entre otros personajes del partido tricolor.

Por parte de Morena, solo asistió Alejandro Murat, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de la República.

La propuesta del TLCC, hecha en la cena de gala, no cayó bien en Palacio Nacional, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum acusó en su conferencia del lunes 8 de junio que la cena de gala representó una reunión de “sectores que se juntan con el objetivo de afectar el gobierno y la relación bilateral”.

La mandataria reconoció que los integrantes de su gabinete recibieron la invitación para asistir a la cena de gala, pero decidieron no presentarse.

En contraste, dijo que no sabe quién es la American Society, pero acusó que este organismo se reúne con políticos y grupos empresariales que hablan mal de México en Estados Unidos.

“Pero hay que ser muy firme en los principios: no intervención y cuando vemos que hay injerencia, decirlo. Y al mismo tiempo colaboración y cooperación con respeto a la soberanía. Esa es nuestra posición”, dijo.

Amsoc asegura que apoya a Sheinbaum

En una conferencia de prensa realizada este martes, Larry Rubin aseguró que la Amsoc apoya a la presidenta Claudia Sheinbaum y que el organismo no tiene ideología política.

El anuncio del fin de semana, añadió, busca acercar a representantes del gobierno y de la sociedad civil de ambos países, con el objetivo de incentivar la colaboración, sin importar el color del partido o las ideologías.

“Lo que anunciamos el sábado es la creación. Y la idea es que sea muy plural, la idea es efectivamente que lo platiquemos con el canciller también, que busquemos a los diferentes actores políticos sin distinción de ideología, pero que sumen la relación fuerte al trabajo que hace la presidenta y definitivamente lo que buscaremos es que sea en ese sentido”, comentó.

Larry Rubin, quien también es representante del Partido Republicano en México, aseguró que la Amsoc no será quien cree el tratado, sino que puso en la mesa una propuesta para que se trabaje entre los dos gobiernos.

“Nosotros nada más queremos dar un marco general en donde hagamos todo el análisis previo y les presentemos algunas propuestas para que lo evalúen los gobiernos y sean ellos los que decidan qué sirve, qué no sirve. Y en ningún momento queremos queremos sugerir algo en lo que alguno esté en desacuerdo”, dijo.

El CEO de la Amsoc comentó que el objetivo final es aportar desde la sociedad civil con propuestas que ayuden en la lucha contra el crimen, así como apoyar al gobierno de la presidenta Sheinbaum y del presidente Trump.