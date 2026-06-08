La Secretaría de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro nacional docente en reclamo de una discusión salarial.

La medida puede crecer si avanzan las conversaciones que está llevando a cabo la Unión de Docentes Argentinos (UDA) con otras organizaciones gremiales, principalmente la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.

Por qué la CGT llama a un nuevo paro docente

Los gremios decidieron profundizar el plan de lucha docente en reclamo de mejoras salariales. “La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones en el sector y los recortes en ciencia y en las escuelas técnicas, y por eso esta situación amerita una respuesta contundente de la comunidad educativa”, dijo Sergio Romero, secretario general de la UDA.

Es así que tienen previsto realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol.

El salario mínimo del sector se mantiene en $ 500.000 desde hace 12 meses. Desde la Casa Rosada se convocó para este martes 9 de junio, a las 9.30, al Consejo Federal de Educación, que reúne al titular de la cartera educativa nacional y a los ministros de las 24 jurisdicciones del país. Pero los sindicatos advirtieron que en los ocho puntos del temario no figura el tema salarial.

“Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como en Misiones”, agregó el secretario general de la UDA.

Qué servicios se verán afectados por el paro

La medida tendrá impacto nacional y todavía se desconoce qué sectores se verán afectados. Por otro lado, la CGT evalúa realizar un paro general, lo que podría perjudicar otros servicios.

Paro habilitado a pesar de la reforma laboral

Aunque la reforma laboral vigente establece que el sistema educativo debe garantizar al menos el 75% de los servicios mínimos durante una medida de fuerza, la aplicación de esa disposición continúa suspendida por una resolución judicial.

Prensa UOM

La decisión se remonta al 1° de abril, cuando la Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a una presentación de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y frenó la implementación del artículo 101 de la norma, que declara a la educación como servicio esencial. El fallo fue firmado por el juez José Ignacio Ramonet, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74.