En esta noticia Más nuevos usuarios y repartidores

Los partidos de la selección mexicana durante el torneo de fútbol de este verano impulsaron la actividad en Rappi, con incrementos de hasta 120% en la plataforma, impulsados principalmente por un mayor gasto por pedido y un aumento en la incorporación de usuarios y repartidores.

De acuerdo con datos de la empresa de delivery, el encuentro entre México y Chequia fue el que registró el mayor dinamismo en la actividad económica de la aplicación. Los partidos frente a Sudáfrica y Ecuador también generaron aumentos de doble dígito.

Más que un incremento en el número de pedidos, Rappi atribuyó el crecimiento a un mayor ticket promedio. Durante los encuentros del equipo nacional, el valor de las compras aumentó más de 40% respecto a un día habitual y mantuvo una tendencia al alza conforme avanzó la competencia.

La compañía señaló que los momentos de mayor actividad coincidieron con la inauguración del torneo, el primer fin de semana, los partidos de la selección mexicana y las fases finales, periodos en los que también se registró una mayor demanda en la plataforma.

En días anteriores Uber Eats también dio a conocer su balance, aunque no compartió porcentajes de incremento en pedidos o en ticket promedio reveló que el producto más pedido durante el torneo en su alianza con Oxxo fueron los sobres de las estampas coleccionables del álbum Panini.

Más nuevos usuarios y repartidores

El evento deportivo también impactó en la incorporación de usuarios y en la oferta de repartidores. Según Rappi, el partido inaugural generó un aumento superior a 70% en nuevos usuarios, mientras que los encuentros de mayor expectativa mantuvieron crecimientos de más de 55% frente a un día normal.

En paralelo, el número de repartidores activos creció más de 10% en promedio durante las semanas del torneo y alcanzó picos superiores a 20% en las jornadas de mayor demanda.

En la Ciudad de México, el incremento en la actividad se distribuyó en distintas zonas, entre ellas Del Valle-Narvarte, Centro Histórico, Coyoacán-Pedregal e Iztapalapa. Gustavo A. Madero destacó por registrar el mayor crecimiento sostenido en el valor promedio de los pedidos durante la competencia.

El horario de mayor demanda fue a las 15:00 horas, coincidiendo con el horario habitual de comida y con varios de los encuentros disputados durante el torneo.

Los datos reflejan cómo eventos deportivos de gran audiencia pueden traducirse en un aumento temporal del consumo a través de plataformas de entrega a domicilio, beneficiando tanto a los comercios que operan en ellas como a los repartidores que atienden el incremento en la demanda.