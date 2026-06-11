En esta noticia 500 kilos de yerba a los Estados Unidos

La Selección Argentina sumó un nuevo sponsor con fuerte identidad local en la previa del Mundial 2026: Vacalin, empresa argentina de dulce de leche, se incorporó como sponsor oficial del equipo campeón del mundo.

El acuerdo aparece después del revuelo que provocó la elección de Baldo como yerba oficial de la Selección. La marca, de origen brasileño, fue presentada por la AFA en marzo como Yerba Mate de la Selección Nacional, una decisión que generó comentarios entre hinchas y productores argentinos por tratarse de un producto asociado a uno de los consumos más argentinos y, al mismo tiempo, a una empresa de otro país.

Ahora, el contraste es directo: después de la yerba brasileña, la Selección eligió un dulce de leche argentino para acompañar su camino hacia la Copa del Mundo. Vacalin lanzó una edición limitada de su tradicional dulce de leche inspirada en los colores y símbolos de la pasión argentina, bajo el concepto “La ilusión nos vuelve a juntar”.

La alianza contempla campañas de comunicación, promociones para consumidores, acciones comerciales y experiencias exclusivas vinculadas con la Selección. Para la compañía, el acuerdo busca fortalecer su marca en el país y en mercados internacionales, de la mano de uno de los activos deportivos más importantes de la Argentina.

La marca de dulce de leche Vacalin se sumó como sponsor de la AFA

Vacalin tiene más de 50 años de trayectoria y es el principal productor de dulce de leche del país. La compañía procesa más de 300.000 litros diarios de leche. Además, elabora quesos, cremas, manteca, helados y otros productos lácteos.

“Para quienes formamos parte de Vacalin, este acuerdo tiene un significado muy especial. Somos una empresa argentina construida con trabajo, compromiso y visión de largo plazo. Hoy, como líderes mundiales en la producción de dulce de leche, sentimos un enorme orgullo al acompañar a la Selección Argentina”, afirmó Juan Manuel Rodríguez, director general de la compañía.

500 kilos de yerba a los Estados Unidos

En paralelo, la historia de Baldo también dejó un dato llamativo en la logística mundialista. Marito, histórico utilero de la Selección, contó que el plantel viaja al Mundial con más de 500 kilos de yerba para que no falte mate durante la previa, la concentración y la estadía en Kansas y en Estados Unidos. Además, aseguró que el 98% de los jugadores del equipo campeón del mundo consume esa misma yerba.

Entre quienes forman parte de ese ritual cotidiano aparecen Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. En las concentraciones y los viajes, el mate ocupa un lugar central en la convivencia del grupo.

La Selección viajó con 500 kilos de yerba al Mundial

La llegada de Vacalin se suma a una agenda comercial intensa de la AFA en 2026. En lo que va del año, la Selección campeona del mundo incorporó acuerdos con Google Gemini como main sponsor global, Lexar como sponsor global, Baldo como Yerba Mate de la Selección Nacional, Nexo, Deepcoin, Cryptorino, Betano, Kalshi con Genius Sports como socio de datos, LBank en Asia.