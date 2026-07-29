En esta noticia Sin acuerdo a la vista en Ormuz

El petróleo escaló más de un 4% este miércoles, luego de que Estados Unidos y Arabia Saudita atacaran objetivos vinculados a Irán en Irak y después de que Teherán respondiera con un ataque con misiles que fue interceptado por las fuerzas estadounidenses.

Los futuros del Brent, referencia internacional, subían u$s 3,72 (4,4%) hasta los u$s 87,81 el barril, mientras que el WTI, referencia del mercado estadounidense, ganaba u$s 3,43 hasta los u$s 82,69. Ambos contratos acumulan así una de las subas más marcadas de las últimas semanas.

El analista de UBS Giovanni Staunovo explicó que la reanudación de los ataques militares, sumada a las declaraciones iraníes sobre el estrecho de Ormuz, vuelve a impulsar al alza los precios del crudo, en un contexto de flujo reducido por esa vía marítima clave.

Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron el miércoles ataques contra grupos respaldados por Irán en territorio iraquí, a quienes responsabilizan por los ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas registrados en los últimos días.

Horas antes, el Ejército estadounidense había informado que frustró un ataque sorpresa de Irán contra tropas propias en la región. Irán, por su parte, aseguró haber disparado contra buques en el estrecho de Ormuz y contra bases de Estados Unidos en Jordania.

Sin acuerdo a la vista en Ormuz

Un alto funcionario iraní confirmó a Reuters que Teherán rechazó la propuesta de Omán para una gestión conjunta regional del estrecho de Ormuz. Esto aleja las chances de destrabar un conflicto que paraliza hace meses gran parte del comercio del Golfo.

El tránsito marítimo refleja el impacto: esta semana circularon muy pocos buques por Ormuz, mientras que el estrecho de Bab el-Mandeb —ruta alternativa hacia Asia— registró 39 pasos el martes y cinco el miércoles. Se trata del nivel más alto desde el 19 de julio, previo al bloqueo hutí contra Arabia Saudita.

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A esto se suma que el grupo hutí de Yemen evalúa aplicar tasas a los buques mercantes que circulen por el sur del mar Rojo, según fuentes regionales consultadas por Reuters, lo que añadiría un costo extra al comercio marítimo de la zona.

En el plano de la oferta, las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron en unos 3,3 millones de barriles durante la semana que cerró el 24 de julio, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Americano del Petróleo. Los datos oficiales de la EIA se conocerán más tarde este miércoles.

También juega a favor de los precios la posibilidad de que la OPEP+ frene los aumentos de producción por tres meses a partir de octubre, según fuentes citadas por Reuters, una vez completada la recuperación de los recortes voluntarios previos.

La combinación de riesgo geopolítico, caída de inventarios y una eventual pausa de la OPEP+ configura un escenario donde el mercado petrolero podría mantenerse bajo presión alcista en las próximas semanas, según los analistas consultados.

Con información obtenida de Reuters.