En la apertura de la Semana Comex organizada por el Centro de Despachantes de Aduana (CDA), el Director General de Aduanas, José Andrés Velis, mostró diferencias con la política del ministro Federico Sturzenegger, prometió mayor control digital para evitar el fraude y adelantó cambios clave en la logística internacional.

“Hay mucho por hacer”. Con esa frase contundente, Velis inauguró las jornadas de capacitación en un contexto marcado por la tensión sectorial y de recambio en la dirigencia.

El funcionario, bajo la órbita de ARCA, respaldó fuertemente a los despachantes de Aduana en el marco de la desregulación de la actividad que promueve Sturzenegger.

La apertura del evento estuvo a cargo de Rubén Pérez, que retomó la presidencia del CDA en diciembre de 2025, ante una importante concurrencia de cámaras empresariales, organismos públicos y asociados, en la sede porteña de Defensa al 300.

No al “Declarante”

Uno de los puntos más álgidos del discurso de Velis estuvo vinculado a las recientes reformas normativas que habilitaron la figura del “Declarante”, una medida que generó un profundo malestar en el sector.

“La desregulación generó el nivel de Declarante sin ponderar lo que le costó a cada uno llegar a ser Despachante o licenciado en Comercio Exterior”, disparó el titular de la DGA, asegurando que esta medida “acható” y “opacó” la función de los profesionales.

Para graficar el riesgo que esto implica en términos de seguridad y control, el funcionario dijo: “Es como que yo les dijera: pongo un código AFIP detrás de una operación de courier y no se sabe quién está atrás”.

En este sentido, Velis asumió un compromiso político directo y aseguró que el planteo llegará al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Adiós a los 5 envíos

Velis también aprovechó el auditorio para referirse a las modificaciones en el régimen de envíos postales internacionales y admitió fallas en el esquema actual. “Hemos perdido una parte del control en las declaraciones: tengo la CUIT pero no el domicilio fiscal”, reconoció.

Como respuesta a esta situación, adelantó una medida que impactará de lleno en el comercio electrónico: “Los 5 envíos con una trazabilidad de u$s 400 van a desaparecer”, dijo y explicó que la Aduana ya trabaja en restablecer el cruce de datos.

De esta forma la Aduana buscará ordenar un sistema que, en boca de los despachantes “se desmadró”, incluso comenzó a utilizarse en el sistema marítimo lo que encendió alertas en las áreas de control internacional.

“Más allá del impacto en la industria, lo que queremos evitar es que usen la CUIT de Juan Domingo Perón o Evita, como pasó unos años atrás”, dijo y aseguró que se volverán a instalar los controles para que no declaren niños de 1 o 4 años o personas fallecidas.

“Mas allá de que el RENAPER le puede informar a ARCA cuando está habilitado o no cada CUIT, hay un delay en esa información”, agregó.

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