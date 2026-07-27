Este lunes, el Gobierno eliminó una nueva traba para el comercio exterior argentino y ya no solicitará un trámite clave en papel, sino que este ahora se digitalizó por completo.

Se trata de la gestión para que importadores y despachantes liberen garantías por falta de certificado de origen del MERCOSUR.

A partir de ahora, esto se podrá realizar sin imprimir un solo papel: alcanzará con un trámite digital que se podrá realizar a través del sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La novedad se oficializó este lunes a través de la Resolución General 5880/2026 de la entidad, la cual habilita el uso del Certificado de Origen Digital (COD) para dar de baja dos tipos de garantías: las identificadas con el código FCEO, por “Falta de Certificado de Origen MERCOSUR”, y las MUAU, correspondientes a las multas automáticas asociadas a esa falta.

El texto lo resume así: “El importador o despachante de aduana podrá presentar el Certificado de Origen Digital (COD) para solicitar la liberación de la garantía constituida por la ‘Falta de Certificado de Origen MERCOSUR’”.

En los considerandos de la norma, el Gobierno explicó el cambio en línea con el objetivo oficial de “facilitar las operaciones de comercio exterior”.

Los puertos de Singapur, clave para el comercio con el Mercosur Fuente: Shutterstock Shutterstock

El antecedente que lo hizo posible

La norma se apoya en la Resolución N° 386 del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Esa resolución regional estableció que los certificados de origen digitales tienen la misma validez jurídica que los emitidos en papel.

Hasta ahora, esa equivalencia no se traducía en la práctica, ya que una serie de resoluciones previas habían dispuesto que, para liberar una garantía por falta de certificado de origen, el operador debía presentar el documento únicamente en papel, en forma transitoria, hasta que estuviera operativo el circuito informático correspondiente. Ese circuito es el que ahora entra en funcionamiento.

Cómo es el trámite paso a paso

Una vez puesto en marcha, el procedimiento deberá realizarse íntegramente a través del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA), con cinco etapas:

Presentación : el operador inicia el trámite “Presentación Certificado de Origen Digital” en SITA.

Declaración : debe declarar el identificador de la destinación, los ítems correspondientes y el número de los CODs que aplica.

Verificación : el servicio aduanero controla que el COD cumpla con el régimen de origen del acuerdo bajo el que se emitió.

Resolución : en base a esa verificación, la Aduana aprueba o rechaza el trámite.

Notificación: el resultado se comunica a través del Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA), según lo establecido por la Resolución General N° 3.474 y sus modificatorias.

En la norma, ARCA precisa que el detalle del trámite estará disponible en el micrositio “SITA - Sistema Informático de Trámites Aduaneros”, dentro de su sitio web oficial (https://www.arca.gob.ar).

La resolución lleva la firma de Andrés Edgardo Vázquez, titular de ARCA, y entra en vigencia el mismo día de su publicación.