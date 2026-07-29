“Salgan a dar planes de refinanciaciones así bajamos la mora”.

Este fue el pedido que hicieron desde el Banco Central a las entidades, que van a salir a cortar a los potenciales deudores con una nueva medida: ofrecer refinanciaciones a quienes paguen por tercer mes consecutivo el mínimo de la tarjeta de crédito.

La tasa nominal anual asciende hoy al 85% para quien hace revolving, como se denomina en la jerga justamente a hacer el pago mínimo, pero el problema es el costo financiero total, que se duplica.

Refinanciar

“La idea es cortar de cuajo a este segmento para evitar que se caigan del sistema, entonces les ofrecés refinanciar a una tasa del 30%, pero obviamente le cortás la tarjeta, para que no siga la bola de nieve”, revelan los banqueros.

El tema es que las refinanciaciones que ofrecen las van a realizar a corto plazo, como máximo hasta diciembre del año que viene, de modo que duren hasta el fin del mandato del actual Gobierno, por temor a que un Gobierno populista gane las elecciones y vuelva la inflación.

A corto plazo

“Nosotros estamos buscando refinanciar más corto, porque refinanciar al 30% más allá de 2028, es un peligro”, advierten desde la banca privada.

El objetivo que se imponen es salir a refinanciar a tasas más cercana a las del segmento de Empresas, “donde el banco gane igual pero al menos te aseguras cobrar”.

“Al 30% seguimos ganando plata, aunque siempre está latente el riesgo de que no te paguen, ya que se trata de préstamos a sola firma, alguien que responde sólo con su sueldo. Está ese miedo, pero la realidad es que no hay mucho más para hacer”, reconocen en el ambiente.

Tasa break even

Cuentan, asimismo, que la tasa break even para que el banco empate y no pierda refinanciando a 12 meses está entre el 26% y el 27%, si se mete Ingresos Brutos y demás gastos que la entidad debe pagar.

“Todos los bancos estamos en la actualidad con cargos altos por previsión de mora, si no cortas con eso los ROE de los bancos van a estar muy flojos. El tema es que si no derrumbas la inflación no vas a poder bajar tasas, no hay tanto espacio”, confiesan por lo bajo.

Riesgos manda

Desde el sector de Riesgos lo que están analizando es a todos los clientes que tienen algún tipo de crédito con el banco, aunque no sean morosos.

Porque, si son morosos de otras entidades, aunque en ese banco estén al día con todo, por precaución les bajan el límite de gastos con la tarjeta de crédito a la mitad, en muchos casos.

“Al que está en mora se analiza bien por qué es, si es por $ 50.000 que debe de tarjeta y se olvidó de pagar no pasa nada, el score crediticio no se modifica, pero si ves que debe $ 5 millones por prevención le tenés que cortar el cupo”, detallan en la City porteña.

Dejan de ser morosos

Lo cierto es que las refinanciaciones que empezaron a hacer los bancos, que ya abarcaron al 25% del total de los deudores. A medida que van pagando, dejan de ser morosos. El gran tema que tienen los bancos privados es que las ocultan, en algún sentido, ya que no las quieren promocionar.

La razón es lógica: dan el doble de plazo y bajan la tasa a la mitad, de modo que el negocio sería no pagar para poder estar en mora y, así que lo refinancien. Por eso es que van uno a uno, caso por caso, pero no quieren poner la oferta en voz alta.

Carteras

“A mi entender las tasas de mora están cediendo porque los bancos y las fintech entendieron el juego a tiempo y salieron a reestructurar carteras con un pragmatismo absoluto”, advierte Maximiliano Ramírez, titular de Lambda Consultores.

Al refinanciar un crédito que venía golpeado, la estadística se limpia de inmediato y vuelve a figurar en situación normal en los balances agregados. Es un bypass financiero saludable que da un respiro clave, pero no deja de ser un analgésico. El verdadero partido se juega en la macroeconomía.