La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó sobre el frente fiscal de la causa que investiga a Manuel Adorni. El organismo intimó a Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de la reforma de la casa del jefe de Gabinete en el barrio cerrado Indio Cuá, para que presente documentación sobre su actividad económica, su facturación y sus movimientos patrimoniales correspondientes a 2024 y 2025 .

La medida llega después de que Tabar declarara ante la Justicia que cobró en efectivo y sin emitir ninguna factura los trabajos de remodelación de la vivienda de Adorni, por un total de u$s 245.000.

Caso Adorni: qué le pide la ARCA al contratista

Según trascendió, la intimación le da a Tabar un plazo máximo de diez días para acreditar ante el fisco la justificación de sus ingresos de 2024 y 2025, su actividad real y su facturación, además de detalles puntuales sobre la obra realizada en Indio Cuá y sobre las compras a proveedores durante ese mismo período.

El objetivo del organismo es cruzar la información impositiva del contratista con lo que él mismo relató públicamente sobre el esquema de pagos, para determinar si esos montos fueron correctamente declarados ante el fisco.

La declaración que complicó a Adorni

Tabar declaró a comienzos de mayo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que tramita el juzgado del juez federal Ariel Lijo y en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Su testimonio terminó siendo un elemento incómodo para el funcionario, ya que aportó detalles muy precisos sobre el costo y la modalidad de pago de la obra.

El arquitecto, socio del estudio Alta Arquitectura, relató que las reformas se extendieron durante unos diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, en una vivienda construida sobre un lote de 400 metros cuadrados . Entre los trabajos realizados mencionó la colocación de pisos nuevos, intervenciones en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

Diputados

Según su testimonio, el monto total de la obra fue abonado por Adorni en dos pagos: un primer desembolso de u$s 55.000 en 2024 y un saldo de u$s 190.000 en 2025, ambos en efectivo.

Asimismo, Tabar agregó que, mientras se hacían los trabajos, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country, lo que implicó un gasto adicional que estimó en unos u$s 13.000.

A pedido del fiscal, el contratista entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó datos sobre las personas que intervinieron en la obra de la casa, que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, habían comprado a fines de 2024.