El diputado nacional Fernando de Andreis (PRO) afirmó este miércoles que la presencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete le hace “un daño infinito” al presidente Javier Milei y es perjudicial “para el cambio en la Argentina”.

“Claramente Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete” señaló De Andreis, secretario general del PRO y uno de los dirigentes más cercanos al ex presidente mauricio Macri, en diálogo con Radio Rivadavia.

El legislador lo expresó en referencia a la situación de Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

El ex secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Macri, sostuvo que “lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, y adelantó que su partido “no descarta” avanzar con una interpelación en la Cámara de Diputados.

“Lo de Adorni es un problema que tiene el Gobierno y lo tiene que solucionar el Gobierno, pero desde el primer día dijimos que esto no iba a funcionar”, indicó De Andreis recordando las objeciones a su designación realizadas por Macri en 2025.

El parlamentario del PRO señaló que a raíz de la situación del jefe de Gabinete “una gran parte del Gobierno paralizado y la argentina no se puede dar ese lujo”.

Las declaraciones del referente amarillo ocurren en medio de las crecientes versiones por la salida del funcionario, quien atraviesa sus horas más complicadas a raíz de los cuestionamientos por su situación judicial.

Por el momento, Adorni se concentra en la preparación del informe de gestión que brindará en la Cámara de Senadores con intención de hacer frente a los pedidos de interpelación de la oposición y algunos aliados.

El ministro coordinador, de bajo perfil por estos días, estima asistir el jueves 2 de julio a la Cámara Alta, aunque la mesa política madura la posibilidad de postergarlo a martes 7 del mismo mes en caso de demorarse con los preparativos.

Con la presencia del exvocero en el Senado, los libertarios aspiran a “desactivar los intentos de impulsar la moción de censura” de algunos legisladores que aspiran a remover al jefe de Gabinete.