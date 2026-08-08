Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 8 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5076 - Las Llamas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 8 de agosto

1° 5076 11° 1220 2° 1527 12° 0225 3° 9268 13° 0506 4° 0477 14° 5752 5° 0454 15° 5381 6° 2197 16° 7565 7° 8389 17° 8679 8° 5318 18° 5394 9° 2069 19° 9221 10° 8315 20° 3591

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas suele simbolizar pasión, transformación y una energía purificadora que impulsa cambios rápidos. También puede indicar creatividad intensa o el deseo de soltar lo que ya no sirve.

Si te queman o te asustan, refleja estrés y emociones fuera de control. Si las observas con calma, sugiere claridad, renovación y fuerza interior para afrontar retos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.