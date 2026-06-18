Cambian los cajeros automáticos: cuánto efectivo se puede retirar desde junio de 2026.

El avance de los medios de pago digitales transformó la forma en que las personas administran su dinero, pero el efectivo continúa ocupando un lugar importante en la vida cotidiana. Ya sea para compras, gastos menores o situaciones en las que no se aceptan pagos electrónicos, retirar dinero de un cajero automático sigue siendo una operación habitual.

Sin embargo, quienes necesitan acceder a grandes sumas suelen encontrarse con una limitación: los topes de extracción diarios que fijan las entidades financieras. Estos montos no son iguales para todos los bancos y, en muchos casos, también dependen del perfil o segmento al que pertenece cada cliente.

¿Cuáles son los límites de extracción vigentes en junio de 2026?

Durante los últimos meses, varias entidades actualizaron los montos máximos que pueden retirarse por cajero automático, en parte por la circulación de billetes de mayor denominación y los cambios económicos registrados en el país.

Banco Galicia

Hasta $4.000.000 diarios en terminales de autoservicio mediante código QR desde la aplicación.

Hasta $400.000 diarios en cajeros automáticos con tarjeta de débito.

Extracciones de hasta $250.000 mediante código generado desde la app o el home banking, tanto para el titular como para terceros.

BBVA

Permite retirar hasta $2.100.000 diarios combinando cajeros automáticos y terminales de autoservicio de la entidad.

El monto máximo a retirar depende de cada entidad (Fuente: archivo).

ICBC

Los límites varían según la categoría de la tarjeta.

Se pueden extraer entre $600.000 y $800.000 diarios.

Santander

Clientes con cuentas SuperCuenta, SuperCuenta 3, Infinity e Infinity Gold: hasta $900.000 diarios .

Extracción sin tarjeta: hasta $300.000 por día .

Clientes Platinum y Black: hasta $1.700.000 diarios .

Clientes PyME: hasta $3.600.000 diarios.

Banco Provincia

Límite general de $400.000 diarios , ampliable según el perfil del cliente.

Permite retirar dinero sin tarjeta mediante código QR (gratuito)o código numérico (con costo).

Banco Credicoop

Hasta $400.000 diarios .

El límite puede ampliarse hasta $1.000.000 por 24 horas a pedido del cliente.

Banco Nación

Límite de $500.000 diarios .

Puede ampliarse hasta $1.000.000 a través de home banking.

Banco Ciudad

Hasta $800.000 diarios .

Posibilidad de elevar el tope a $1.200.000 mediante gestión digital.

¿Qué hacer si se necesita retirar una suma mayor?

Cuando el dinero requerido supera el límite permitido por los cajeros automáticos, la alternativa habitual es realizar la extracción directamente por ventanilla en una sucursal bancaria.

Para montos elevados, algunas entidades solicitan coordinar previamente la operación para garantizar la disponibilidad del efectivo, especialmente en localidades donde el movimiento de dinero es menor.

¿Cuánto cuesta usar un cajero de otro banco?

Además de los límites de extracción, otro aspecto que suele generar dudas son las comisiones por utilizar cajeros automáticos de entidades distintas a la propia.

Los bancos que aumentaron el límite de extracción de efectivo en cajeros automáticos a partir de junio 2026. Foto (archivo)

Las tarifas varían según el banco y la red utilizada. En algunos casos pueden superar los $ 5.000 por operación cuando la extracción se realiza en una terminal que pertenece a otra entidad y opera bajo una red diferente.

Cuando el cajero pertenece a otro banco pero funciona dentro de la misma red, como Link o Banelco, los cargos suelen ser menores, aunque igualmente representan un costo fijo que se cobra independientemente del monto retirado.

¿Quiénes no pagan comisiones al retirar efectivo?

Existen grupos de usuarios que están exentos de estos cargos por disposición regulatoria.

Entre ellos se encuentran quienes cobran su salario a través de una cuenta sueldo, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante cuentas previsionales y los beneficiarios de programas sociales o asistencias estatales.

Para estos sectores, las extracciones de efectivo pueden realizarse sin abonar comisiones, incluso cuando utilizan cajeros automáticos que no pertenecen a su banco habitual.