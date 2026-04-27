La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no otorga un bono único de $630.000 vinculado exclusivamente a la adopción ni a la presentación de la Libreta AUH. Sin embargo, en determinados casos, algunas familias pueden acceder a distintos beneficios del sistema de asignaciones familiares que, sumados entre sí, pueden alcanzar ese monto.

La confusión suele darse porque estas prestaciones se cobran de manera simultánea, pero corresponden a conceptos diferentes: una Asignación de Pago Único (APU) por adopción, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el complemento acumulado por la Libreta AUH.

Cuánto se puede cobrar en total y por qué se habla de $630.000

ANSES actualizó los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU), que incluyen los pagos por nacimiento, matrimonio y adopción. En el caso de la adopción, el monto se ubica entre aproximadamente $476.268 y $492.366, según la actualización vigente.

A este importe puede sumarse la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo valor mensual ronda los $113.050. En el caso de la AUH, ANSES retiene un 20% que se paga una vez presentada la Libreta AUH, lo que eleva el ingreso total anual a alrededor de $141.312 por hijo.

En ese contexto, las familias que perciben la APU por adopción, la AUH y además cumplen con la presentación de la Libreta AUH pueden alcanzar un total cercano a los $633.678, pero no se trata de un bono único, sino de la suma de prestaciones distintas.

Sin embargo, aquellas familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento. En esos casos, el monto total de la AUH será de $ 141.312.

Por lo que quienes cobren las dos prestaciones (Asignación por Adopción y la AUH) y además hayan presentado la libreta cobrarán un total de $ 633.678 en mayo.

Asignación por adopción: quiénes pueden acceder

La Asignación Familiar por Adopción puede solicitarse de manera presencial o digital. Está destinada a:

Personas en relación de dependencia y monotributistas

Titulares del Fondo de Desempleo

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez

Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de AUH y/o Asignación por Embarazo

Los grupos que pueden solicitar estos bonos son:

Personas en relación de dependencia y monotributistas.

Titulares del Fondo de Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez.

Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la AUH y/o Asignación por Embarazo.

Paso a paso: como solicitar la Libreta AUH

El trámite puede realizarse de manera online a través de la página oficial de ANSES o mediante la app móvil. En caso de inconvenientes para enviarla por internet, también es posible presentarla en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo.

Para solicitar el documento de forma online se deben seguir los siguientes pasos: