FMI: Alberto Fernández anunció que hubo acuerdo por la deuda con el organismo

Alberto Fernández anunció el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restructurar la deuda como adelantó El Cronista . El Presidente afirmó que el país tenía "una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora tiene un camino que puede recorrer", a la vez que remarcó que el acuerdo permite "ordenar el presente y construir un futuro".

"Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" , sostuvo a través de un mensaje grabado en la Quinta de Olivos.

Acuerdo con el FMI: el discurso completo de Alberto Fernández

FMI, los detalles del acuerdo: qué es el artículo IV, que disgusta al Gobierno y estiró los tiempos

El jefe de Estado remarcó: "Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro . Con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro".

ALBERTO FERNÁNDEZ: "EL ACUERDO CON EL FMI NO CONTEMPLA RESTRICCIONES"

Y continuó: "Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, sino que promueve la inversión en obra pública. Tampoco nos impone llegar a un déficit cero".

Fernández aseguró que el acuerdo "no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral". Así como " tampoco dispone saltos devaluatorios".

Fernández aseguró que el acuerdo "no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de los jubilados, ni impone una reforma laboral".

En esa línea, agregó: "No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología".

El Presidente también recalbó que el entendimiento con el organismo permitirá "acceder a nuevos financiamientos".

"Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. tenemos que crecer para poder pagar", explicó.

"Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. tenemos que crecer para poder pagar", explicó el Presidente.

"Creo en la Argentina", dijo el Presidente en otro tramo del mensaje grabado, quien aseguró que llevará al Congreso el acuerdo del FMI. "Necesitamos que lo apoyen", concluyó.

Alberto Fernández y el FMI: "Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro en Argentina" y otras frases clave del anuncio

Acuerdo con el FMI: anticipan que bonos podrían subir hasta 55%



el acuerdo

Según pudo saber El Cronista, Alberto Fernández mantuvo reuniones durante toda la jornada con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para terminar de definir los términos del pago y del acuerdo.

El Ministerio de Economía mantuvo el hermetismo, con la definición en manos de la Casa Rosada sobre si se sacrifican reservas o se demora el pago hasta tener el acuerdo cerrado, con los incumplimientos como parte del paquete para acelerar el cierre de la negociación.

Para esto, se intensificaron las llamadas y videollamadas entre Buenos Aires y Washington DC en las últimas horas, donde está la sede del FMI.

"Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer", señaló el Presidente.

Acuerdo con el FMI: los puntos en discusión

La velocidad del ajuste es el principal punto de discusión con el FMI y en las últimas semanas se fueron acercando posiciones. Pero el toma y daca por el nivel del gasto público también encierra definiciones sobre cómo se financia, la emisión monetaria y la asistencia al Tesoro desde el Banco Central.

El año pasado Guzmán sobrecumplió la meta de déficit fiscal de la mano de ingresos extraordinarios como el aporte por única vez de las grandes fortunas y la llegada de los derechos especiales de giro (DEG) que colocó en el BCRA a cambio de pesos y volvió a usar para pagarle al FMI, dejando letras en la Autoridad Monetaria. Así logró un déficit del 3%, más de 1,2 puntos por debajo de lo previsto e incluso más bajo que el rojo fiscal que pensó para este año, de 3,3% en el fallido Presupuesto 2022.

"Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer", señaló el Presidente.

En la negociación, sin embargo, el Fondo Monetario pide supuestos sólidos, que puedan ser cumplidos, después del "fracaso" según el staff del organismo del acuerdo de Stand By firmado con el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 y por el que se negocia un programa de facilidades extendidas.

Así presionó por llegar al déficit cero en 2024 y la contraoferta que el Gobierno puso sobre la mesa lo plantea para 2026, en lugar del 2027 original que detalló Guzmán ante los Gobernadores. Cómo llegar año a año es parte de la discusión.