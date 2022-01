Negociación al límite con el FMI: ¿qué pasa si no se paga el vencimiento este viernes?

El Gobierno estiró hasta último momento la incertidumbre por el pago de los u$s 731 millones que vencen mañana con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras siguen contrarreloj las negociaciones para cerrar un acuerdo, con una diferencia mínima por el déficit fiscal que encierra, sin embargo, otras definiciones.

El Ministerio de Economía mantuvo el hermetismo, con la definición en manos de la Casa Rosada sobre si se sacrifican reservas o se demora el pago hasta tener el acuerdo cerrado, con los incumplimientos como parte del paquete para acelerar el cierre de la negociación . Para esto, se intensificaron las llamadas y videollamadas entre Buenos Aires y Washington DC, donde está la sede del Fondo Monetario.

Todo mientras en la puerta del Palacio de Hacienda, los partidos y agrupaciones de izquierda le reclamaban a Martín Guzmán que no pague y que investigue la deuda con el Fondo. "Este Gobierno hizo las cuentas para que le cierren al FMI y dejo de pagar el IFE", reclamaron desde el escenario en la esquina de Balcarce e Yrigoyen, entre el Ministerio de Economía y Casa Rosada.

la velocidad del ajuste

La velocidad del ajuste es el principal punto de discusión con el FMI y en las últimas semanas se fueron acercando posiciones. Pero el toma y daca por el nivel del gasto público también encierra definiciones sobre cómo se financia, la emisión monetaria y la asistencia al Tesoro desde el Banco Central.

El año pasado Guzmán sobrecumplió la meta de déficit fiscal de la mano de ingresos extraordinarios como el aporte por única vez de las grandes fortunas y la llegada de los derechos especiales de giro (DEG) que colocó en el BCRA a cambio de pesos y volvió a usar para pagarle al FMI, dejando letras en la Autoridad Monetaria. Así logró un déficit del 3%, más de 1,2 puntos por debajo de lo previsto e incluso más bajo que el rojo fiscal que pensó para este año, de 3,3% en el fallido Presupuesto 2022.



Esa meta, sin embargo, sigue vigente para la negociación con el Fondo Monetario, que pide supuestos sólidos, que puedan ser cumplidos, después del "fracaso" según el staff del organismo del acuerdo de Stand By firmado con el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 y por el que se negocia un programa de facilidades extendidas.

qué pasa si no se paga este viernes al fmi

Tanto el FMI como el Gobierno coincidieron en que el acuerdo puede llegar en los próximos días y el pago de hoy viernes se tomó como un elemento de presión, para no pagar hasta no tener resuelto el acuerdo.

La demora en el pago, en el caso de que no se realice este viernes pese a que el jefe de Gabinete Juan Manzur dijo que hay "voluntad de pagar al FMI", una declaración genérica, dejará lugar a un atraso. Todavía no llega a un default. Según el manual del Fondo, entra dentro de la categoría de "arrears", una demora, que si no se resuelve en unas semanas, puede generar punitorios.

Todo forma parte de la negociación, que según indicaron fuentes del FMI, sigue en curso para poder tener un cierre pronto, como dijo la número dos del organismo Gita Gopinath en su conferencia de prensa esta semana. Allí se conoció que el FMI mejoró el crecimiento previsto para el país a 3%, en medio de una rebaja de las previsiones de PBI mundial y regional.