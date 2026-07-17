La pelea por el Botín de Oro del Mundial 2026 sigue abierta y tiene a dos grandes protagonistas: Lionel Messi y Kylian Mbappé. Ambos lideran la tabla de goleadores con ocho tantos y todavía tienen un partido por disputar: el francés jugará el encuentro por el tercer puesto frente a Inglaterra, mientras que el capitán argentino buscará el título mundial ante España en la final .

Aunque no convirtió en la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra, Messi sumó puntos en la carrera por el premio individual gracias a su influencia en el juego. El rosarino asistió en los dos goles de la remontada argentina, convertidos por Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y amplió su ventaja en uno de los criterios que utiliza la FIFA para definir al máximo artillero del torneo.

Cómo se define el Botín de Oro si Messi y Mbappé terminan empatados

El reglamento de la FIFA establece que, si dos futbolistas finalizan el Mundial con la misma cantidad de goles, el primer criterio de desempate será el número de asistencias. En ese apartado, Messi suma cuatro, mientras que Mbappé acumula tres, por lo que hoy el argentino quedaría por delante del delantero francés.

Si ambos terminaran igualados también en asistencias, entraría en juego un segundo criterio: los minutos disputados. En ese caso, el Botín de Oro será para el futbolista que haya necesitado menos tiempo en cancha para alcanzar sus números, premiando así una mayor eficacia ofensiva.

El primer criterio de desempate son las asistencias: con 4 pases gol frente a los 3 de Mbappé, Messi lidera hoy la carrera por el Botín de Oro.

Los goles de Messi en el Mundial 2026

Hasta el momento, el capitán argentino marcó ocho goles en el torneo. Tres fueron frente a Argelia, dos contra Austria, uno ante Jordania, otro frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y el restante contra Egipto en octavos. Si bien no convirtió en los cuartos de final ni en la semifinal, su participación fue determinante para que la Selección argentina alcanzara una nueva final mundialista.

El desenlace de la competencia por el Botín de Oro llegará durante el fin de semana. Mbappé tendrá su última oportunidad de ampliar su cuenta goleadora en el duelo por el tercer puesto frente a Inglaterra, mientras que Messi buscará hacerlo en la final ante España.

Detrás de ambos aparecen Jude Bellingham y Harry Kane, con seis tantos, aunque sus posibilidades dependen de una actuación sobresaliente y de que los líderes no vuelvan a convertir.

La lucha entre Messi y Mbappé también tiene un valor histórico. Con 21 goles en Copas del Mundo, el rosarino es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, un tanto por delante del francés, que acumula 20. Más atrás aparecen Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazário (15), Gerd Müller (14), Just Fontaine (13) y Harry Kane (13). Ahora, además de pelear por una nueva Copa del Mundo, el argentino también buscará quedarse con otro reconocimiento individual para una carrera repleta de récords.