La histórica victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra, que significó el pase a la final del Mundial 2026, dejó una imagen que recorrió el mundo.

En pleno festejo, los jugadores desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, pese a que la FIFA había prohibido el ingreso de ese tipo de consignas.

Este accionar generó malestar en el gobierno británico, por lo que este pidió a la FIFA que investigue si el combinado local “infringió las normas” . Cuál sería la sanción en caso de que el organismo lo definiera.

La bandera de Malvinas en la cancha: ¿podrían sancionar a la Selección?

La FIFA había incluido la consigna sobre las Islas Malvinas dentro de la lista de símbolos políticos prohibidos para el encuentro entre Argentina e Inglaterra, motivo por el cual los controles de seguridad impidieron el ingreso de estas banderas.

El respaldo reglamentario se encuentra en el artículo 4 de las Reglas de Juego de la IFAB, que establece que el equipamiento de los jugadores no debe contener “lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales”.

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Por otra parte, la normativa aclara que cualquier infracción podrá ser sancionada por el organizador de la competición, la federación nacional o la propia FIFA.

Si bien el reglamento no especifica cuál sería la pena, en estas ocasiones es habitual que se aplique una multa económica a la federación, en este caso a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y no una sanción deportiva para el equipo.

De todos modos, la decisión dependerá de si la FIFA considera que la exhibición de la bandera constituye una infracción al reglamento o no.

El reclamo británico

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas (Falklands, para ellos) sin duda lo son”, dijo a los medios la portavoz del primer ministro, Keir Starmer.

“Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”, que están bajo soberanía británica desde 1833, señaló. Es que, en 2013, los habitantes de las Malvinas se pronunciaron en un referéndum (92% de los votos) en favor de permanecer bajo soberanía británica.

La portavoz gubernamental añadió este jueves que, frente a la reclamación de soberanía de Argentina, el compromiso del Reino Unido “nunca flaqueará”.

Previamente, el ministro de Ciencia, Peter Kyle, había declarado a la emisora BBC que el gesto de ayer de los futbolistas “fue totalmente inapropiado” y apuntó que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”.

“Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, manifestó el ministro, que recordó que “uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol”.