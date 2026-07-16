La cotización deldólar este jueves, 16 de julio de 2026 llegó a 3227.46 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -1%.

En la última semana, el Dólar retrocedió -0.38% y en el último año acumula una caída de -16.20%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró alta volatilidad con cinco alzas y cinco caídas, sin días estables y sin una tendencia predominante.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.88%, superando la volatilidad anual del 13.27%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3227.46 pesos colombianos, es de 322746.00 pesos; comprar 200 dólares cuesta 645492.00 pesos y 500 dólares cuestan 1613730.00 pesos.