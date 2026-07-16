España se enfrentará a Argentina en la final del Mundial 2026. Foto: EFE.

Luego de la semifinal de infarto que vivió Argentina frente a Inglaterra, en la que logró dar vuelta al marcador y meterse en la final del Mundial 2026, los ojos de todos los hinchas están puestos en lo que ocurrirá este domingo en Nueva York.

España, por su parte, dejó en el camino a Francia, que se mostraba como una de las grandes favoritas. Es así que el equipo de Lionel Scaloni buscaré retener el título de campeón y repetir la hazaña que logró Brasil al ganar de forma consecutiva las Copas del Mundo de 1958 y 1962.

La ventaja de España antes de la final

En un torneo de máxima exigencia donde cada detalle cuenta, el desgaste acumulado suele pasar factura en los momentos de mayor tensión. Y es precisamente en los números del cronómetro donde “La Roja” de Luis de la Fuente saca su primera gran diferencia.

Mientras que España logró resolver cada uno de sus compromisos de eliminación directa dentro de los 90 minutos reglamentarios, el camino de Argentina fue distinto.

Para llegar al partido definitivo, el combinado nacional tuvo que batallar más de la cuenta. En total, la Albiceleste carga sobre sus espaldas con 60 minutos adicionales de juego debido a dos prórrogas sumamente desgastantes:

Dieciseisavos de final: un durísimo tiempo suplementario de 30 minutos frente a la sorpresiva Cabo Verde.

Cuartos de final: otra media hora de máxima tensión y exigencia física ante Suiza.

Este esfuerzo extra equivale a casi un partido completo más en las piernas de los futbolistas argentinos.

La batalla del calendario: un día más de descanso para España

Como si las prórrogas no fueran suficiente castigo para el físico de los jugadores argentinos , la distribución de las semifinales también favoreció el plan de recuperación europeo.

España certificó su clasificación tras vencer a Francia el pasado martes, lo que les otorga un total de cinco días completos de preparación y descanso antes de la gran cita del domingo. Por su parte, la Selección Argentina, que disputó su exigente llave frente a Inglaterra el miércoles, apenas dispondrá de cuatro días de recuperación.

En el alto rendimiento, ese día de diferencia es una eternidad. Permite no solo desinflamar fibras musculares y optimizar terapias de kinesiología, sino también trabajar con mayor tranquilidad táctica en el campo de entrenamiento, sin la prisa de una agenda a contrarreloj.

Todo listo para la gran cita en Nueva York

A pesar de la indiscutible ventaja física y de descanso con la que partirá España, si algo ha demostrado este ciclo de la Selección Argentina es su gran capacidad para sobreponerse a los escenarios más adversos.

La gran final del Mundial se disputará este domingo a las 15:00 horas locales (16:00 de Argentina y 21:00 de España). Con el MetLife Stadium como escenario y a la espera de la designación del cuerpo arbitral, el mundo se prepara para ver quién se consagrará campeón del mundo.