En esta noticia Una por una, todas las finales que jugó Lionel Messi con la Selección Argentina y cómo le fue

Lionel Messi busca escribir una nueva página dorada de su carrera deportiva y este domingo tendrá la oportunidad de seguir aumentando su palmarés con la Selección Argentina, cuando enfrente a España por la final del Mundial 2026.

A sus 39 años y 25 días, el astro argentino alcanzó su tercera definición mundialista e intentará convertirse en el segundo jugador más veterano en consagrarse campeón del mundo (solo por detrás del italiano Dino Zoff, que levantó el trofeo en España 1982 con 40 años y 133 días).

Una por una, todas las finales que jugó Lionel Messi con la Selección Argentina y cómo le fue

La historia de Messi con el combinado nacional combina momentos de gloria con algunas frustraciones. Desde su primera final con la Sub-20 en 2005 hasta el partido definitorio contra Colombia en la Copa América 2024, el capitán albiceleste disputo 11 definiciones con la camiseta de la Albiceleste.

El “diez” argentino, llegó a cinco finales de Copa América (2007,2015,2016,2021 y 2024). Además, disputó el partido final de un Mundial en dos ocasiones, Brasil 2014 y Qatar 2022, donde se coronó como campeón del mundo. De todas las finales disputadas con la “Albiceleste” hasta el momento, el capitán ganó seis y perdió cuatro.

En caso de conseguir la victoria, en el partido del próximo domingo 19 de julio, Messi conseguiría su quinto título con la selección mayor de manera consecutiva (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024).

Ganadas:

Mundial Sub-20 2005: Argentina 2 - 1 Nigeria

Juegos Olímpicos 2008: Argentina 1 - 0 Nigeria

Copa América 2021: Argentina 1 - 0 Brasil (Maracaná)

Finalissima 2022: Argentina 3 - 0 Italia (Wembley)

Copa Mundial 2022: Argentina 3 (4) - 3 (2) Francia

Copa América 2024: Argentina 2 - 1 Colombia

Perdidas:

Copa América 2007: Argentina 0 - 3 Brasil

Mundial 2014: Argentina 0 - 1 Alemania (Tiempo Extra)

Copa América 2015: Argentina 0 (0) - 0 (1) Chile (Penales)

Copa América 2016: Argentina 0 - 0 Chile (Penales)

Además, marcó un total de cuatro goles, contando las juveniles; y suma tres asistencias: