Con fuerte crecimiento de producción, Vista prepara el RIGI para dos nuevas áreas de Vaca Muerta

La petrolera Vista Energy consolidó un nuevo salto de escala en Vaca Muerta durante el segundo trimestre de 2026, impulsada por la incorporación de los activos de Equinor y el crecimiento orgánico de sus áreas.

La compañía de Miguel Galuccio incrementó un 32% su producción total respecto del mismo período del año pasado, elevó casi 90% sus ingresos y ratificó su posición como el mayor productor independiente y principal exportador de petróleo de la Argentina.

La empresa informó una producción total de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día entre abril y junio, un crecimiento interanual del 32%. En tanto, la producción de petróleo alcanzó los 135.000 barriles diarios, un 33% más que un año atrás, gracias al desarrollo de sus bloques en Vaca Muerta y a la consolidación de los activos de Equinor, cuya compra se completó en mayo.

En un trimestre Vista está facturando casi lo mismo que antes lograba en un semestr e. La empresa tuvo ventas por u$s 1150 millones durante el trimestre, un aumento del 89% interanual, favorecida tanto por un mayor volumen de producción como por mejores precios internacionales del crudo.

El EBITDA ajustado llegó a u$s 805 millones, con una suba del 99% , mientras que la utilidad neta alcanzó u$s 322 millones, un 37% superior a la del segundo trimestre de 2025 y casi tres veces la registrada en el trimestre previo.

En todo 2025, su facturación había sido de u$s 2444 millones. Lo que antes juntaba en un semestre ahora lo está obteniendo en tres meses.

Uno de los datos más relevantes volvió a ser el perfil exportador de la compañía. Vista despachó al exterior 8,6 millones de barriles durante el trimestre, un volumen 54% superior al de un año atrás.

Las exportaciones representaron 72% del total de las ventas de petróleo, consolidando a la empresa como el mayor exportador de crudo del país desde la adquisición de los activos de Petronas en abril de 2025.

En paralelo, la petrolera continuó mostrando mejoras en eficiencia. El lifting cost se ubicó en u$s 4,5 por barril equivalente, un 4% por debajo del registrado en igual período del año anterior, manteniendo uno de los costos operativos más competitivos de Vaca Muerta.

Durante el trimestre, Vista destinó u$s 467 millones a inversiones, principalmente para acelerar la perforación y completación de nuevos pozos.

Los nuevos resultados profundizan el crecimiento que Vista había mostrado durante 2025. Durante ese ejercicio, sus ingresos anuales totalizaron u$s 2444 millones, mientras que el EBITDA ajustado llegó a u$s 1596 millones, con un margen del 65%, y la utilidad neta alcanzó u$s 719 millones.