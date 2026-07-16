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Con la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra, miles de hinchas comenzaron una carrera contrarreloj para conseguir un lugar en el MetLife Stadium, en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, donde el próximo domingo 19 de julio la Scaloneta buscará el bicampeonato frente a España.

El presupuesto que se necesita, entre vuelos, alojamiento y entradas, comienza desde los u$s 19.500 por persona.

Apenas se confirmó el pase a la final, la demanda se disparó. Despegar informó que las búsquedas de vuelos hacia Nueva York aumentaron un 6000% respecto de las dos semanas anteriores, mientras que en Smiles, el programa de fidelidad de la brasileña Gol, también registraron un fuerte aumento de las consultas. Según indicó, Miami continúa siendo la ciudad con mayor participación en las reservas realizadas por clientes (36,2%), seguida por Nueva York-LaGuardia (18,8%), Nueva York-JFK (10,8%), Orlando (6,1%) y Atlanta (5,2%) .

Ante la expectativa generada por el partido decisivo, Aerolíneas Argentinas anunció el miércoles por la noche dos vuelos especiales entre Buenos Aires y Nueva York, con salidas previstas para el 17 y el 18 de julio. Sin embargo, ambas opciones ya agotaron sus lugares.

Entre las alternativas que aún quedan disponibles, Delta Airlines ofrece vuelos desde Ezeiza hasta el aeropuerto LaGuardia (Nueva York), con salida el 17 y regreso el 20 de julio, desde u$s 5165 por persona, con una o dos escalas. En tanto, la misma ruta realizada por American Airlines, partiendo el 18 y regresando el 20 de julio, con una escala, se consigue a partir de u$s 9267.

Latam, por su parte, mantiene disponibilidad hacia el aeropuerto JFK (Nueva York) con escalas, desde alrededor de $ 9 millones, en la tarifa más económica y sin equipaje incluido. En Despegar los pasajes para las mismas fechas parten de u$s 5200 y llegan hasta los u$s 14.000, según la aerolínea y el recorrido elegido.

Otra alternativa es volar primero a Miami y luego sumar un tramo interno hasta Nueva York . Sin embargo, esa opción también tiene poca disponibilidad. Aerolíneas Argentinas sólo ofrece lugares para salir el 18 de julio y regresar el 23 (primera fecha disponible), con tarifas desde $ 6,5 millones y pocas plazas disponibles.

En tanto, hospedarse puede costar, en promedio, u$s 200 la noche por persona.

Paquetes con entrada incluida

Las agencias de viaje ya se adelantaron. Almundo puso a disposición paquetes para la final que parten desde u$s 14.018 (más impuestos). Incluyen entrada categoría 3, tres noches de alojamiento (del 18 al 21 de julio), traslados, asistencia al viajero y acompañamiento durante la experiencia. Esta opción sin embargo, no incluye el pasaje aéreo.

También ofrece entradas sueltas para hinchas que ya están en Estados Unidos o viajan por su cuenta para el partido y quieren asegurarse el pase al MetLife Stadium. Las entradas se consiguen por u$s 10758.

(260715) -- ATLANTA, 15 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Lionel Messi (arriba), de Argentina, festeja la victoria al término del partido de semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. (Xinhua/Jia Haocheng) (ah) (ce) Fuente: XinHua Jia Haocheng

Por su parte, Turismocity lanzó un paquete que incluye hospedaje por tres noches (desde el 17 al 20 de julio) en un hotel 4 estrellas, entrada para la final del mundial (categoría 2), y traslado al estadio, por un total de u$s 27.898.

En el canal oficial de la FIFA ya no hay entradas disponibles. En canales no oficiales se consiguen a partir de u$s 6100 y asciende hasta los u$s 115.000 dependiendo de la ubicación.