En esta noticia ¿Qué significa soñar con ahogado?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 16 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este jueves, 16 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4258 - Ahogado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 16 de julio

1° 4258 11° 6932 2° 1051 12° 8663 3° 9044 13° 9094 4° 9020 14° 4299 5° 6712 15° 5992 6° 5809 16° 1270 7° 5408 17° 6022 8° 6914 18° 9802 9° 5397 19° 4771 10° 0871 20° 0577

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar sentirse abrumado por emociones o responsabilidades, como si algo te hundiera.

También puede apuntar a culpa o conflictos no resueltos y a la necesidad de pedir ayuda y recuperar el control.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.