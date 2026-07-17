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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 16 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este jueves, 16 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4258 - Ahogado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 16 de julio

 1°4258 11°6932
 1051  12°8663
 3°9044 13°9094 
 9020  14°4299 
 6712  15°5992 
 6°5809  16°1270
 5408  17°6022 
 6914  18°9802 
 5397  19°4771 
 10°0871 20°0577 

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¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar sentirse abrumado por emociones o responsabilidades, como si algo te hundiera.

También puede apuntar a culpa o conflictos no resueltos y a la necesidad de pedir ayuda y recuperar el control.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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