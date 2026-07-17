En esta noticia La polémica fuera de las canchas

La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vinčić será el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con una extensa trayectoria en competencias internacionales, el juez europeo estará a cargo del partido más importante del torneo.

Vinčić, nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, obtuvo la insignia FIFA en 2010 y desde entonces se consolidó como uno de los árbitros más experimentados del continente europeo. Superó los 50 partidos dirigidos en la Champions League y también fue designado para encuentros de Eliminatorias UEFA, Europa League y otros torneos internacionales.

No será la primera vez que arbitre a la Selección Argentina. Estuvo a cargo del debut de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo de Lionel Scaloni cayó 2-1 frente a Arabia Saudita en el estadio Lusail. Ese día, y a instancias del VAR, le anuló tres goles al seleccionado nacional.

También dirigió el repechaje entre Perú y Australia que clasificó al seleccionado oceánico a aquella Copa del Mundo.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

La polémica fuera de las canchas

Más allá de su carrera deportiva, Vinčić protagonizó un episodio que trascendió el fútbol en 2020. Mientras se encontraba en una cabaña de Bosnia y Herzegovina, fue retenido durante un operativo policial que investigaba una presunta red de prostitución, narcotráfico y tráfico de armas.

En 2020, Vinčić fue retenido en Bosnia durante un operativo policial. Real Madrid

El árbitro aseguró que había asistido únicamente a un almuerzo por invitación y que desconocía por completo la situación. Tras la investigación, la Justicia determinó que no tenía vínculo con la organización criminal, fue liberado sin cargos y no se inició ningún procedimiento en su contra.

La Federación de Fútbol de Eslovenia respaldó públicamente al árbitro y calificó el episodio como un malentendido, por lo que Vinčić continuó desarrollando su carrera internacional sin recibir sanciones.

Con más de 15 años como árbitro FIFA y experiencia en algunos de los partidos más importantes del fútbol europeo, Vinčić tendrá ahora la responsabilidad de dirigir la final entre Argentina y España, que definirá al campeón del Mundial 2026 en Nueva Jersey.