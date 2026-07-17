Este jueves, 16 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 3469 - Vicios

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 16 de julio

1° 3469 11° 4938 2° 9279 12° 3582 3° 6845 13° 1686 4° 5635 14° 5455 5° 8338 15° 6559 6° 3130 16° 1094 7° 2081 17° 4545 8° 3278 18° 4952 9° 7837 19° 3510 10° 1276 20° 6125

¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con los Vicios suele reflejar pérdida de control, culpa o hábitos que te dañan. Señala la necesidad de poner límites y recuperar equilibrio.

También puede ser una advertencia sobre tentaciones o influencias que te desvían de tus metas. Invita a revisar rutinas, pedir apoyo y elegir opciones más saludables.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.