En esta noticia Reclamos por la carga impositiva

Javier Milei encabeza hoy el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, una cita tradicional del mundo empresario. Su presencia genera expectativa entre los asistentes por el mensaje que pueda dejar el Presidente ante el sector privado.

El evento contará con una amplia presencia de funcionarios nacionales, algo que marca un contraste con la gestión de Alberto Fernández, quien nunca asistió al encuentro durante su mandato. La del exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner fue la primera ausencia total de un presidente en 40 años de democracia.

Milei estará acompañado por buena parte de su equipo de gobierno. Se espera la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto a integrantes del directorio de la entidad monetaria.

También asistirán funcionarios del Palacio de Hacienda y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, acompañado por otras autoridades del organismo regulador.

El momento central de la jornada será el discurso del presidente de la Bolsa, Adelmo Gabbi, seguido por la alocución del jefe de Estado. Por protocolo, el texto de Gabbi debe enviarse con anticipación a la Casa Rosada para su revisión.

Ese mecanismo permitió, en otras oportunidades, que distintos mandatarios prepararan sus respuestas antes de subir al escenario. Desde las 19 hablará Gabbi y luego será el turno del discurso presidencial, el punto más esperado del acto.

Reclamos por la carga impositiva

Si bien los empresarios respaldan en líneas generales el rumbo económico del Gobierno, persisten los reclamos por la elevada carga impositiva que enfrentan las empresas. El sector pide medidas concretas para reactivar el consumo interno.

También se reclaman soluciones a las dificultades para acceder a financiamiento, un obstáculo que distintas cámaras empresarias vienen señalando como una traba central para la inversión productiva.

En los próximos días, Milei realizará una serie de viajes internacionales para respaldar a aliados políticos y reforzar su perfil como referente de la derecha regional en distintos países de la zona.

El 25 de julio viajará a Brasil para mostrarse junto al candidato presidencial Flavio Bolsonaro, de cara a las elecciones de octubre en el país vecino.

Tras inaugurar la Exposición Rural 2026 en Palermo el 26 de julio, el mandatario partirá hacia Lima. Allí asistirá a la asunción presidencial de la presidenta electa, Keiko Fujimori, prevista para el 28 de julio.

El itinerario internacional continuará el 7 de agosto, cuando Milei viaje a Colombia para avalar la asunción de Abelardo de la Espriella como sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro.

Con esta agenda, el discurso de hoy en la Bolsa porteña se perfila como un anticipo del tono que utilizará el Presidente en sus próximas apariciones internacionales ante públicos afines.