Milei intenta contener el conflicto con los ingleses por Villarruel, sin dejar de lado el reclamo
El Presidente avaló el reclamo de los jugadores, pero apuntó contra “ciertos errores” cometidos “desde una posición de responsabilidad”; Cancillería bajó el perfil pese al pedido británico de sanciones a la FIFA. El comunicado desde Malvinas y el nuevo gesto de Villarruel por Propiedad Privada
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