La FIFA confirmó este lunes el equipo arbitral que dirigirá el cruce entre Argentina e Inglaterra, programado para el miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026.

El elegido para impartir justicia en el partido es Ismail Elfath, árbitro estadounidense de 44 años nacido en Casablanca, Marruecos, que se nacionalizó norteamericano y forma parte del arbitraje internacional FIFA desde 2016. Es habitué de la MLS y ya había estado presente en Qatar 2022, por lo que este Mundial es su segunda participación en la máxima cita del fútbol. Lo acompañarán en las líneas sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins.

El cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani, de extensa trayectoria en la Serie A y competiciones UEFA, mientras que Daniele Bindoni, también italiano, cumplirá la función de asistente de reserva. La terna que operará el VAR todavía no fue anunciada por el ente rector del fútbol mundial.

Un dato que suele pasar desapercibido, pero que tiene peso histórico: ningún árbitro inglés dirige a la Selección en un Mundial desde 1974. La razón no es futbolística, sino política, y se remonta a la Guerra de Malvinas de 1982, que generó una tensión diplomática entre ambos países que, de manera tácita, se trasladó también a los criterios de designación arbitral de la FIFA.

Casos como los de Michael Oliver y Anthony Taylor, dos de los colegiados ingleses más prestigiosos de la actualidad, quedaron fuera de carrera para dirigir a la Argentina pese a estar entre los mejores del ranking mundial; algo similar le había ocurrido a Taylor en Qatar 2022, cuando Argentina llegó a la final ante Francia.

Mundial 2026: el antecedente entre ambas selecciones

Argentina e Inglaterra no se enfrentan en instancias de eliminación directa de un Mundial desde México 1986, cuando la Albiceleste se impuso 2 a 1 en cuartos de final con el histórico doblete de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el gol elegido como el mejor de la historia de los Mundiales. Aquel antecedente le agrega una carga simbólica extra al cruce de Atlanta, que además definirá al segundo finalista de esta Copa del Mundo (el primero saldrá del duelo entre Francia y España, el martes en Dallas).

La Argentina, vigente campeona del mundo, avanzó tras vencer 3 a 1 a Suiza en un partido que se definió en el alargue, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Inglaterra, por su parte, dejó en el camino a Noruega por 2 a 1.

Ficha de la terna arbitral