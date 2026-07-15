Impresionante banderazo en el Obelisco: una multitud celebra el pase de Argentina a la final del Mundial

La clasificación de Argentina a una nueva semifinal del Mundial dejó un fuerte impacto en Inglaterra. La derrota por 2 a 1, consumada con el agónico gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento, ocupó las portadas de los principales medios británicos, que mezclaron resignación, críticas al equipo y un particular reconocimiento al conjunto de Lionel Scaloni.

Entre todas las tapas, la que más llamó la atención fue la de The Sun, que apeló a uno de sus tradicionales juegos de palabras para resumir la eliminación inglesa.

El diario tituló “Another Fine Messi”, una frase que juega con la expresión inglesa “another fine mess” (“otro gran lío” o “otro buen problema”), reemplazando “mess” por “Messi”. El recurso alude tanto al apellido del capitán argentino como al “caos” que volvió a provocar la Albiceleste en las aspiraciones mundialistas de Inglaterra.

Debajo del título, el medio resumió el partido: “England 1 Argentina 2: Three Lions heartbroken as they crash out of the World Cup to Martínez’s crushing injury-time winner” (“Inglaterra 1 Argentina 2: los Tres Leones quedan destrozados tras caer eliminados del Mundial por el agónico gol de Martínez en tiempo de descuento”).

The Sun ironizó con "Another Fine Messi" tras la eliminación inglesa.

The Sun también apuntó contra Thomas Tuchel

Además de destacar el triunfo argentino, el tabloide dedicó espacio a las críticas hacia el entrenador Thomas Tuchel. En otra de sus notas principales reflejó el enojo de los hinchas por los cambios realizados durante el encuentro y aseguró que el técnico fue cuestionado por sus decisiones tácticas.

La portada también hizo referencia a la emoción de Antonela Roccuzzo, captada por las cámaras tras el gol decisivo, y a un intercambio entre Lionel Messi y Jude Bellingham que había generado expectativa durante el partido.

La clasificación de Argentina vuelve a golpear a Inglaterra

No es la primera vez que un triunfo argentino deja titulares ingeniosos en la prensa británica. La histórica rivalidad futbolística entre ambos países suele trasladarse a las portadas, donde los tabloides apelan con frecuencia a dobles sentidos, referencias culturales y juegos de palabras.

En esta oportunidad, el apellido de Lionel Messi volvió a convertirse en protagonista, incluso sin haber sido el autor del gol de la clasificación. Para The Sun, el desenlace representó, literalmente, “Another Fine Messi”: otro dolor de cabeza para Inglaterra y otra noche inolvidable para la Selección argentina.

El apellido de Messi, un recurso recurrente para los tabloides británicos

El juego de palabras con el apellido de Lionel Messi no apareció recién después de la derrota inglesa. En la previa del encuentro, el diario escocés Daily Record ya había llevado al rosarino a su portada con el título “Scots Tory Makes a Messi”.

La frase hace referencia a la expresión coloquial inglesa “to make a mess of...”, que significa arruinar algo, hacer un desastre o cometer un gran error. Al reemplazar “mess” por “Messi”, el tabloide construyó un doble sentido que aprovechaba la presencia del capitán argentino en el duelo ante Inglaterra.

El Daily Record ya había apelado a un juego de palabras con el apellido de Messi en la previa del partido.

Tras la victoria de la Albiceleste, fue The Sun quien retomó el recurso con el título “Another Fine Messi”, una adaptación de la expresión “another fine mess” (“otro gran lío” o “otro buen problema”). En este caso, el mensaje apuntó a que Argentina, y en especial el apellido más emblemático de su fútbol, volvió a convertirse en un dolor de cabeza para los ingleses.

De esta manera, el apellido Messi terminó siendo protagonista de las portadas británicas tanto antes como después del partido, aunque con significados diferentes: primero como un guiño lingüístico y luego como una forma de resumir la frustración por una nueva eliminación ante la Selección argentina.

La BBC destacó el golpe para Inglaterra

A diferencia del tono irónico de The Sun, la BBC eligió una cobertura más sobria y abrió su portada digital con el título “England suffer World Cup semi-final heartbreak with loss to Argentina” (“Inglaterra sufre el dolor de una semifinal del Mundial tras perder con Argentina”), acompañado por una imagen de Harry Kane consolando a Lionel Messi tras el partido.

El medio público británico remarcó además que Inglaterra volvió a quedarse sin disputar una final mundialista masculina, al señalar que el equipo se perdió esa posibilidad por primera vez en 60 años. Así, mientras los tabloides recurrieron a juegos de palabras con el apellido de Messi para reflejar la eliminación, la BBC puso el foco en la desilusión inglesa y en la clasificación de la Selección argentina a una nueva final.

The Telegraph denunció “artimañas” de la Selección y cuestionó el juego argentino

Entre las reacciones de la prensa británica, The Telegraph fue el medio más crítico con la actuación de la Selección argentina. En su cobertura del partido, publicó una nota titulada “Las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra”, en la que sostuvo que el equipo de Lionel Scaloni volvió a recurrir a las denominadas dark arts (“artes oscuras”), una expresión utilizada en el fútbol para describir recursos destinados a cortar el ritmo del rival y sacar ventaja en momentos clave.

El enfoque contrastó con el de otros medios ingleses, que pusieron el foco en la remontada argentina y el liderazgo de Lionel Messi. Mientras The Sun apeló a un juego de palabras con el apellido del capitán y la BBC destacó la desilusión inglesa por quedarse otra vez sin final, The Telegraph eligió remarcar las supuestas “artimañas” de la Albiceleste, reavivando una mirada crítica que suele aparecer cada vez que ambos seleccionados se enfrentan en instancias decisivas.