Al cierre de los mercados de este jueves, 16 de julio de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.445. Esta cifra demuestra una variabilidad de 2,75% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, con los últimos días reflejando un aumento constante en su valor. Esta tendencia sugiere que la demanda por el dólar sigue en crecimiento, lo que podría impactar en la economía local si se mantiene en el tiempo.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 35.36%, es mayor que la volatilidad anual del 32.25%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: