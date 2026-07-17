Este jueves, 16 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6115 (Niña Bonita).

1° 6115 11° 7004 2° 5562 12° 3118 3° 0322 13° 2019 4° 7595 14° 1802 5° 7144 15° 8350 6° 2701 16° 4272 7° 6824 17° 4218 8° 2772 18° 5106 9° 0737 19° 9899 10° 2013 20° 5938

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.