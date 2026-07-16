El historial entre la Selección argentina y su par de España suma 14 partidos con seis victorias del conjunto nacional, seis triunfos del conjunto europeo y dos empates , pero lo sorprendente es que solo se enfrentaron una vez en un Mundial de fútbol y fue en el de Inglaterra 1966.

El único registro mundialista entre ambas selecciones se dio sesenta años atrás, el 13 de julio de 1966, en el estadio Villa Park de Birmingham, durante la fase de grupos de la competición.

En esa oportunidad, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso por 2 a 1 gracias a un doblete del delantero Luis Fabián Artime, el padre del actual presidente de Belgrano de Córdoba que en ese momento jugaba para Independiente.

Aquella tarde en la que Ermindo Onega tuvo una sublime actuación y una tarde brillante, Artime logró doblegar al arquero Iribar, primero con un zurdazo y luego con un derechazo que fueron letales para sellar el 2 a 1.

Con este triunfo, Argentina dio uno de los primeros grandes pasos de una campaña que terminaría en los cuartos de final frente a Inglaterra, el anfitrión y que terminó siendo el campeón del Mundial.

Cómo fue aquel cruce de Argentina-España en el Mundial de 1966

Las crónicas de la época destacaron que el partido fue dominado tácticamente por Argentina, que supo anular el mediocampo de lujo que tenía España.

Se trató del debut absoluto de ambos en ese Mundial (Grupo 2, que compartían con Alemania Federal y Suiza), disputado ante unos 42.000 espectadores.

Se trató de un choque sumamente tenso, cerrado y de mucha fricción. Los europeos llegaban con el cartel de candidatos tras haber ganado la Eurocopa de 1964, pero se toparon con una Argentina agresiva y estratégicamente bien plantada por Juan Carlos ”Toto" Lorenzo, sostenida en el fondo por la fiereza de Roberto Perfumo y Antonio Rattín .

Tras un primer tiempo áspero y sin goles, toda la emoción se desató en el complemento. A los 20 minutos de la segunda mitad, la presión argentina dio sus frutos y Artime abrió el marcador.

Sin embargo, la ventaja fue efímera: apenas seis minutos después, el mediocampista español Pirri encontró un hueco en la férrea defensa albiceleste y logró el empate transitorio.

Lejos de caerse anímicamente, el equipo argentino reaccionó rápido. A los 32 minutos, volvió a aparecer el olfato letal de Artime, quien tras una asistencia de Ermindo Onega sentenció el 2 a 1 definitivo y desató el festejo sudamericano.

El primer y el último amistoso

En lo que respecta a amistosos, el primer partido entra ambas selecciones se jugó en 1952, donde la Albiceleste dirigida por Guillermo Stábile (máximo goleador con ocho tantos en Uruguay 1930) venció a los europeos por 1 a 0 con gol de Ricardo Infante.

El último enfrentamiento oficial entre las selecciones absolutas de Argentina y España, en tanto, fue un partido amistoso disputado el 27 de marzo de 2018 en Madrid.

En aquel encuentro, España goleó a Argentina por 6-1, con un hat-trick de Isco y goles de Diego Costa, Thiago Alcántara y de Iago Aspas, mientras que Nicolás Otamendi descontó para el equipo albiceleste.

Argentina - España y un historial parejo

07/12/1952: España 0 – Argentina 1 – Amistoso

05/07/1953: Argentina 1 – España 0 – Amistoso

24/07/1960: Argentina 2 – España 0 – Amistoso

11/06/1961: España 2 – Argentina 0 – Amistoso

13/07/1966: Argentina 2 – España 1 – Mundial de Inglaterra

11/10/1972: España 1 – Argentina 0 – Amistoso

12/10/1974: Argentina 1 – España 1 – Amistoso