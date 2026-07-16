En esta noticia Wall Street en rojo

Las acciones argentinas se desplomaron este jueves, afectadas por el viento de frente global. El Merval medido en dólares cayó 3,7%, mientras que en pesos retrocedió 3,2%. En tanto, los ADR de empresas locales perdieron hasta 6% en Wall Street.

Los bancos encabezaron los retrocesos. El ADR de Supervielle bajó 6,2%, seguido por Macro y BBVA, que retrocedieron 5,8% y 5,6%, respectivamente.

Los únicos papeles que resistieron el sell off global fueron Mercado Libre y Globant, que avanzaron 0,8% y 0,7%.

Los bonos soberanos también se vieron afectados, pero en menor medida que la renta variable. Los Globales bajaron hasta 0,28% en el exterior, mientras que en la plaza local bajaron hasta 0,3 por ciento.

Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold, asegura que los activos argentinos sufrieron por la incertidumbre y volatilidad global: “Lo que estamos viendo estos días responde al clima externo: la escalada entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz disparó el petróleo cerca de 10% y arrastró a las bolsas de Nueva York, con el tramo tecnológico liderando las bajas. En ese contexto, los activos argentinos acompañan al mundo, no van a contramano".

“Las bajas del Merval las encabezan los bancos, mientras que los papeles energéticos —YPF, Vista, Pampa— aguantan de la mano del crudo. Es la firma típica de un shock que viene de afuera, no de un problema argentino", agregó el analista.

El peor clima internacional impactó también en el riesgo país, que subió 1,2%. Así, cerró en las 409 unidades, alejándose levemente de la barrera psicológica de los 400 puntos, de la que no baja desde 2018.

“Es una cuestión de tiempo que el riesgo país perfore los 400 puntos. Si todavía no rompió ese piso es por el mundo, no por la Argentina. Con la tasa americana en alza y el ruido geopolítico metiendo prima de riesgo en todos los mercados, es lógico que el spread encuentre resistencia justo en esa barrera tan simbólica”, aseveró Marenco.

Wall Street en rojo

El Nasdaq cayó este jueves 1,47%, mientras que el S&P 500 bajó 0,51%. El industrial Dow Jones, en tanto, retrocedió 0,2 por ciento.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, destacó que la rueda estuvo marcada por la caída de Google, cuyas acciones bajaron 4,61% tras trascender demoras en el entrenamiento y entrega de su modelo insignia Gemini 3.5 Pro. En la vereda opuesta, el sector de salud amortiguó las bajas generales gracias al espectacular balance de UnitedHealth (UNH), que subió un 1,19% al reportar ganancias de u$s 6,38 por acción (frente a los u$s 4,85 del consenso).

“En el plano monetario, los sólidos datos de solicitudes de desempleo (208.000) y el avance del 0,2% en las ventas minoristas expusieron una economía real resiliente”, aseguró el analista.

“Esto habilitó a la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a endurecer el discurso afirmando que serían necesarios tasas de interés “modestamente más altos” para balancear los riesgos inflacionarios latentes provocados por el nuevo salto del crudo Brent tras los bombardeos de Estados Unidos en el Golfo. La retórica impulsó al Índice Dólar (DXY) y hundió al oro spot por debajo de la barrera psicológica de los u$s 4.000 la onza”, agregó.