Este jueves, pasado el mediodía, Javier Milei volverá al hotel Alvear. Cerrará el Council of Americas, un must en el calendario del Círculo Rojo.

Fue allí, en 2023, donde el candidato improbable elogió a los presentes como “héroes” y “benefactores sociales”. Los distinguió de los “empresaurios prebendarios”. Incluso, pese a que varios de esa especie aún no en extinción estaban en el majestuoso salón.

Al año, Milei volvió con la carga del “mayor ajuste fiscal de la historia” por el cual “en el mundo se habla del milagro argentino”. Aclaró que no estaba dispuesto a devaluar “para arruinar a los argentinos”. Pidió que no teman, que inviertan. “¡Vamos, háganlo!”, los instó. Hubo aplausos.

Distinto fue el tono hace 12 meses. Un Milei enfurecido, envuelto en el torbellino pre-electoral, disparó contra el “macabro espectáculo” de un “Congreso secuestrado por el kirchnerismo”, que sancionó leyes “que buscaron quebrar al Estado”.

“Ese es el tipo de psicópatas que son el lastre histórico del país”, bramó frente a un auditorio en el que algunos hacían otras apuestas. Advirtió que “la Argentina está jugando el partido más importante de su historia” y “hay sólo dos caminos”. Hubo aplausos. No tan entusiastas.

Se verá qué tan fuertes serán las palmas hoy. En momentos de la relación más tensa del Presidente con el Círculo Rojo, Milei repasará hitos de gestión y explicará su modelo de crecimiento económico, materia en la que el libertario es experto (con o sin dinero).

Pero, fundamentalmente, se tratará un test. De su capacidad para recuperar feligreses. Sobre todo, de volver a cautivar a aquellos maltratados por el modelo (o el Gobierno), cuya fe perdió fervor. O, directamente, se lanzaron a buscar un mesías, ya no en las Fuerzas del Cielo.