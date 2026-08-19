La reforma laboral dejó de ser solamente una modificación del marco normativo y comenzó a producir cambios concretos en las empresas. El banco de horas ya tuvo su primera aplicación en el sector privado, entró en funcionamiento un régimen que reduce durante cuatro años las contribuciones patronales para determinadas nuevas contrataciones y las compañías debieron adaptar el formato de los recibos de sueldo.

A esos cambios se suman nuevas reglas sobre vacaciones, salarios, indemnizaciones y tercerización. La Ley de Modernización Laboral N° 27.802 también modificó el alcance de los controles que deben realizar las empresas sobre sus contratistas y abrió una discusión sobre cómo documentar ese cumplimiento para evitar la responsabilidad solidaria por deudas laborales.

El objetivo económico del Gobierno atraviesa toda la reforma: bajar el costo y la incertidumbre asociados a la contratación formal, generar incentivos para incorporar trabajadores y dar mayor flexibilidad a las relaciones laborales. Pero la implementación también abrió interrogantes sobre horas extras, litigiosidad, acuerdos individuales y los límites que terminará fijando la Justicia.

Banco de horas: el cambio que ya llegó a las empresas

Uno de los instrumentos que comenzó a funcionar es el banco de horas. El sistema permite compensar tiempo trabajado por encima de la jornada habitual con descansos, francos o reducciones posteriores de la jornada, en lugar de pagar necesariamente esas horas con el recargo tradicional.

El primer caso concreto se produjo en Mirgor, que acordó con SMATA un esquema de hasta 200 horas durante un período de 12 meses para sus plantas de Garín y Baradero. El mecanismo permite adaptar las jornadas a los ciclos de producción.

La reforma modificó el artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Antes, estos mecanismos debían surgir de la negociación colectiva. Ahora también pueden establecerse mediante acuerdos individuales y voluntarios entre empleador y trabajador, siempre que queden formalizados por escrito.

Las horas extras, sin embargo, no desaparecen. Continúan vigentes los recargos del 50% en días comunes y del 100% para los casos alcanzados por ese adicional. La diferencia es que, cuando exista un banco de horas acordado, parte del tiempo adicional podrá compensarse con descanso.

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El sistema exige un registro verificable de las horas trabajadas y disponibles y debe respetar los descansos mínimos. Allí aparece uno de los principales focos de discusión: especialistas advierten que todavía existen interrogantes sobre los límites de acumulación y sobre qué ocurre con las horas pendientes si finaliza la relación laboral.

También hay debate sobre la extensión máxima de las jornadas. Aunque el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas podría llevar a interpretar que son posibles jornadas de hasta 12 horas, especialistas señalan que continúa vigente una reglamentación que establece límites para las jornadas desiguales. Esa convivencia normativa podría terminar siendo definida por los tribunales.

Menos cargas durante cuatro años para nuevas contrataciones

Otro cambio que ya está operativo es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reglamentado por el Decreto 315/2026 y posteriormente instrumentado por ARCA mediante la Resolución General 5844/2026.

El régimen apunta a nuevas relaciones laborales iniciadas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 con trabajadores que cumplan determinadas condiciones de baja actividad laboral previa. Entre los casos contemplados aparecen personas sin relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, desempleados durante los seis meses anteriores al alta y determinados monotributistas sin empleo privado registrado durante ese período.

El beneficio es significativo para las empresas: durante los primeros 48 meses desde el alta, las contribuciones patronales alcanzadas por el régimen se reducen a una alícuota total del 5%.

Para acceder, la registración no es automática. Los empleadores deben dar de alta al trabajador mediante el servicio Simplificación Registral utilizando el código de modalidad de contratación 710. La liquidación mensual se realiza a través de Declaración en Línea y el Formulario 931.

El cumplimiento formal es determinante. Una registración incorrecta o inconsistencias en las declaraciones juradas pueden provocar la pérdida del beneficio y obligar a pagar las diferencias correspondientes, con intereses y eventuales multas.

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Un nuevo recibo muestra cuánto cuesta cada puesto de trabajo

La reforma también llegó a un documento cotidiano para millones de empleados: el recibo de sueldo.

El Decreto 407/2026, que reglamentó aspectos de la Ley 27.802 y modificó el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableció un formato con mayor información. El cambio no altera el salario, los aportes ni las contribuciones vigentes, pero obliga a exponer con mayor detalle cómo se compone la liquidación.

El nuevo recibo se organiza en cuatro bloques: identificación del empleador y el trabajador; contribuciones patronales y costo laboral total; remuneración bruta y descuentos; y remuneración neta.

Además, cada concepto debe permitir identificar la base utilizada para el cálculo, la cantidad o porcentaje aplicado y el monto resultante. El trabajador puede ver así no sólo cuánto cobra, sino también las contribuciones que la empresa paga por fuera de su salario.

La modificación persigue un objetivo de transparencia, aunque para las compañías supone adaptar sus sistemas de liquidación y verificar que los comprobantes incorporen toda la información exigida.

Tercerización: controlar ya no alcanza si no se puede demostrar

Otro de los cambios con impacto empresarial aparece en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma precisó qué documentación debe exigir una compañía cuando contrata o subcontrata servicios y vinculó el cumplimiento de esos controles con la posibilidad de quedar fuera de la responsabilidad solidaria prevista por la legislación laboral.

El punto resulta especialmente relevante para construcción, logística, transporte, seguridad, limpieza, mantenimiento e industria, donde trabajadores de distintas compañías suelen operar en una misma planta, obra o establecimiento.

El cambio obliga a mirar el control documental de otra manera. No alcanza únicamente con conservar papeles: la empresa debe estar en condiciones de acreditar el proceso de control.

Eso supone generar trazabilidad sobre cuándo recibió la documentación, quién la verificó, cuál era su vigencia, a qué trabajador y contratista correspondía y para qué establecimiento o tarea resultaba aplicable.

La reforma fija un estándar legal, pero las empresas pueden adoptar controles adicionales de acuerdo con su actividad y exposición al riesgo. La jurisprudencia tendrá un papel decisivo para determinar hasta dónde alcanza la exclusión de responsabilidad cuando una compañía acredita haber cumplido con las exigencias.

Indemnizaciones, vacaciones y salarios: qué más cambió

La transformación también alcanza el costo de las desvinculaciones. La ley creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado para financiar indemnizaciones mediante aportes previos de los empleadores y reducir el impacto financiero que representa afrontar esos pagos de una sola vez.

Su aplicación, sin embargo, tiene condiciones y plazos propios. El nuevo esquema requiere una etapa de conformación y no supone que todas las indemnizaciones existentes sean reemplazadas inmediatamente por el fondo.

En vacaciones, la legislación amplió las posibilidades de acordar fechas y fraccionar períodos de descanso dentro de los límites establecidos. La organización del tiempo de trabajo pasa así a tener un componente mayor de negociación entre las partes.

En materia salarial, la reforma permite incorporar componentes vinculados con productividad, desempeño o características específicas de una empresa. Esos adicionales pueden tener distintas modalidades y se agregan a los conceptos obligatorios de la remuneración.

La Justicia, el otro escenario de la reforma

La implementación no eliminó el frente judicial. Uno de los puntos sensibles es el mecanismo para actualizar créditos derivados de juicios laborales, donde la legislación buscó establecer parámetros que limiten la dispersión de criterios.

La discusión ya llegó a los tribunales. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional una de las disposiciones vinculadas con el cálculo en un caso concreto. El pronunciamiento no elimina la norma con alcance general, pero constituye un antecedente que puede alimentar nuevas impugnaciones.

Especialistas también advierten que algunos mecanismos de actualización podrían producir efectos distintos de los buscados y terminar incrementando la litigiosidad.

La CGT, por su parte, mantiene abiertos otros frentes judiciales vinculados con aspectos de la reforma, lo que confirma que una parte de sus alcances terminará definiéndose fuera del Congreso.

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La apuesta oficial: formalizar empleo y reducir costos

El denominador común de las modificaciones es la intención oficial de cambiar los incentivos del mercado de trabajo. Menores contribuciones para determinadas incorporaciones, mecanismos para distribuir el costo de las indemnizaciones, flexibilidad horaria y reglas más precisas para la tercerización apuntan a reducir el riesgo y el costo de contratar.

Para las empresas, el nuevo escenario ofrece herramientas que pueden reducir costos, pero también incorpora nuevas exigencias operativas. Utilizar el RIFL requiere registraciones específicas; aplicar un banco de horas demanda acuerdos escritos y registros verificables; tercerizar obliga a construir evidencia de los controles; y liquidar salarios exige adecuar los recibos al nuevo formato.

Para los trabajadores, los efectos son más heterogéneos. El incentivo a la formalización puede ampliar las oportunidades de empleo registrado, mientras que el banco de horas puede ofrecer mayor flexibilidad o modificar el ingreso mensual de quienes dependían habitualmente del pago de horas extras.

La reforma entró así en una segunda etapa. El debate ya no pasa solamente por qué dice la ley, sino por cómo empresas, trabajadores, sindicatos, organismos públicos y tribunales interpretan y aplican sus nuevas reglas. De esa implementación dependerá si los cambios logran el objetivo oficial de aumentar el empleo formal y reducir la litigiosidad o si, por el contrario, algunos de sus puntos terminan abriendo nuevos conflictos laborales.