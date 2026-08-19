Súper RIGI: los dos cambios que piden los aliados a Bullrich y frenan el dictamen en el Senado
Tras la derrota de Propiedad Privada, el oficialismo busca ordenar acuerdos en la Cámara alta pero los bloques aliados reclaman una serie de modificaciones al proyecto. La negociación posterga su llegada al recinto
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 19 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.