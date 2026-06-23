Una suba de 4% del dólar en lo que va de junio se ha convertido en el comentario entre ahorristas. Supera a los rendimientos de las tasas en pesos y a la inflación esperada del mes. En la medida en que vayan en descenso la inflación y las tasas, las variaciones del tipo de cambio sobresaldrán por más que no sean significativas en términos porcentuales.

¿Qué sucede ahora? En primer lugar, los minoristas siguen demandando billetes en una tradición que no mengua sumado a la también clásica compra por vacaciones de invierno. El cobro del medio aguinaldo incrementó la demanda. Hay cierres de posiciones de “carry trade” con tasas en pesos menores al 2% mensual que dejan de tentar.

Cambia el dólar: qué significa que el Gobierno haya modificado las bandas de flotación (foto: archivo).

Hay entre 75.000 y 100 mil argentinos en Estados Unidos por el Mundial de Fútbol que aportan lo suyo. Del lado de la oferta, las liquidaciones de los exportadores se mantienen pero al mismo tiempo, no pocos se cubren demandando bonos dólar linked o en A3 Mercados.

El equipo económico es partidario de la flotación del dólar, pero silenciosa. Que no haga ruido. El ya repetido “miedo a flotar” de Guillermo Calvo. En pleno proceso de desinflación, con las expectativas alineadas, desde el Banco Central no desean que se corte la actual tendencia a la baja de la inflación.

Ya la previa de las elecciones de octubre pasado, la carne y la suba del petróleo generó bastantes contratiempos. Ayer hubo ventas de dólares a futuro del BCRA en A3 Mercados. También vende bonos dólar linked. Las compras diarias del BCRA bajaron de los más de u$s 100 millones en la primera semana del mes a los menos de u$s 60 millones ahora.

El silencio cambiario es salud para el gobierno.