México, República Dominicana y Colombia exigen a los extranjeros pasaporte vigente para ingresar a su territorio, según confirmaron sus autoridades migratorias. Quienes lleguen con el documento vencido o dañado podrían enfrentar el rechazo en el control fronterizo.

El Instituto Nacional de Migración de México, Migración Colombia y la Dirección General de Migración de República Dominicana son los organismos a cargo de estas verificaciones.

¿Qué exige cada país a los extranjeros con pasaporte vencido?

En México, el INM puede negar el ingreso si el pasaporte no está vigente durante toda la estadía autorizada o no cumple los requisitos de la Ley de Migración.

En Colombia y República Dominicana rige en general una vigencia mínima de 6 meses . RD exime de ese requisito a un grupo específico de países —entre ellos EE.UU., Colombia, Argentina y la Unión Europea— que solo deben viajar con el pasaporte vigente durante la estadía.

Requisitos por país:

México: pasaporte válido y vigente durante toda la estadía; sin mínimo legal de 6 meses, aunque el INM decide caso por caso.

Colombia: pasaporte vigente o documento alternativo aceptado (diplomático, oficial o especial); hay disposiciones puntuales para nacionalidades como la venezolana.

República Dominicana: exige 6 meses de vigencia como regla general, salvo para ciudadanos de EE.UU., UE, Reino Unido, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, que solo necesitan el pasaporte vigente durante la estadía (turismo, hasta diciembre 2026).

México, República Dominicana y Colombia exigen a los extranjeros pasaporte vigente para ingresar a su territorio, según confirmaron sus autoridades migratorias. ChatGPT

¿Cómo afecta esto a los viajeros y qué deben hacer?

El control no se limita al aeropuerto de llegada. Las aerolíneas también revisan la documentación antes del embarque y pueden impedir subir al vuelo si detectan un pasaporte vencido.