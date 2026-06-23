Argentina aprovechó un tropezón de Brasil y se quedó con la “cuota” más peleada de la Unión Europea

Juramento, la compañía agrícola ganadera más importante del noroeste argentino fundada por el fallecido Jorge Brito en 1990, anunció una nueva colocación de Obligaciones Negociables (ON) de hasta u$s 30 millones. Según comentó la firma, utilizará los fondos para ampliar su capacidad productiva y aumentar sus exportaciones de carne.

Es que durante los últimos años, la firma fue ganando terreno. Este crecimiento se apoyó en inversiones industriales en su frigorífico, donde el grupo viene avanzando en un proceso de reconversión para elevar el nivel de procesamiento y ampliar la producción con destino a exportación.

Tal es así que, en marzo de este año, cerró un acuerdo con el frigorífico Gorina (uno de los más importantes de la industria exportadora de carne del país) para operar de manera conjunta el frigorífico Bermejo, en Salta. El acuerdo contempla una gestión compartida de la planta, con inversiones superiores a los u$s 20 millones, para expandir la capacidad de faena y el perfil exportador del complejo.

En ese marco, la planta incorporó una nueva sala de desposte y mejoras en su infraestructura industrial que le permitieron elevar el nivel de procesamiento. Con esas inversiones, el establecimiento pasó de envasar al vacío alrededor del 30% de su producción a hacerlo en la totalidad del volumen .

En paralelo, en septiembre de 2025, y tras un desembolso de u$s 56 millones, compró un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado en Salta a Pallaro Hermanos, una empresa de origen minero que supo ser proveedora de hamburguesas de McDonald’s en el país.

La inversión estuvo destinada a incrementar la capacidad de producción de terneros y alimento para el ganado, los primeros eslabones de su cadena integrada de producción de carne premium.

Europa y EE.UU

Apenas un mes después de que entre en vigencia la aplicación provisional del acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, la Argentina logró un fuerte impacto exportador al acaparar casi la totalidad del primer cupo trimestral de carne vacuna con arancel cero.

“La asignación de la cuota de carne vacuna con arancel cero se agotó en tan solo cuatro días”, confirmaron funcionarios de la Unión Europea a El Cronista en el marco de un Seminario sobre Mercosur - UE.

Como parte del acuerdo comercial con los Estados Unidos, también se cree que puede haber muchas oportunidades para los ganaderos locales. El presidente estadounidense, Donald Trump, viene coqueteando con la posibilidad de comprar carne argentina y que eso ayude a una rebaja de los precios de los cortes nese país.

Desde Salta

Juramento concentra sus actividades en la provincia de Salta donde cuenta con más de 114.000 hectáreas de campo, 91.000 cabezas de ganado y una planta industrial. Según datos de la empresa, emplea a alrededor de 800 personas. Comercializa carne premium envasada, tanto en el mercado local como internacional, a través de las marcas Cabaña Juramento y Bermejo.