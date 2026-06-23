En esta noticia MENOR RITMO DESDE ENERO

Sigue comprando, pero en menor cantidad. El Banco Central se alzó ayer con u$s 50 millones, la misma cifra que había adquirido el viernes de la semana pasada, en una desaceleración del ritmo de compras que llevaba en el mercado de cambios.

El fin de la cosecha gruesa, período en el que hay una alta oferta de divisas, y la suba del dólar generó compras más módicas de la entidad conducida por Santiago Bausili.

Las reservas brutas internacionales cerraron ayer en u$s 47.507 millones. En lo que va de junio, el Central acumula compras por u$s 1156 millones. Se trata de una marcada desaceleración en el ritmo de compras con respecto al mes previo, mayo, cuando se alzó con u$s 2596 millones. En abril, en tanto, había adquirido u$s 2770 millones.

En lo que va del año, el BCRA acumula compras por u$s 10.907 millones, superando la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La desaceleración en el ritmo de compras refleja un menor espacio del BCRA para intervenir en el mercado sin generar mayores presiones sobre el tipo de cambio. De todas formas, es un escenario con cierta probabilidad para el segundo semestre dada la menor oferta del agro, aunque el impacto será menos brusco que en otras oportunidades gracias a la liquidación pendiente de obligaciones negociables y a las exportaciones energéticas, con el superávit comercial del sector alcanzando los u$s 5389 millones en lo que va del año, máximo histórico para el período enero-mayo”, consignó la consultora Analytica, presidida por Ricardo Delgado.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

MENOR RITMO DESDE ENERO

El ritmo de compras del Central es el menor desde el primer mes del año. Así lo reflejó la consultora en un reciente informe: “La última semana tuvo un día hábil menos y que la cercanía del pago de u$s 4300 millones de deuda con privados del 9 de julio mantiene elevada nuestra métrica de evaluación del ritmo de compra de reservas, volviéndola más exigente para el cálculo del Índice Semanal de Estabilidad Financiera. En concreto, el BCRA compró u$s 233 millones en la semana, a un promedio diario de u$s 58 millones, el menor ritmo semanal desde la última de enero”.

“Este monto se ubicó por encima de los u$s 116 millones operados en el MULC, pero por debajo de nuestra métrica prudencial, de u$s 505 millones”, concluyó Analityca.

Pese a la cercanía del pago a bonistas del próximo 9 de julio, las reservas no sufrirían una caída. Un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial habilita al Tesoro Nacional a tomar deuda en dólares con entidades financieras internacionales con garantía de organismos multilaterales, por hasta u$s 5000 millones, lo que preserva las reservas del BCRA.