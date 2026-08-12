En agosto, tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de todos, cuando la Luna llena atraviesa la sombra de la Tierra y da lugar a un eclipse lunar parcial.

De acuerdo con lo señalado por la NASA, el evento tendrá lugar durante la noche del 27 de agosto y se extenderá hasta el 28 de agosto en ciertas zonas horarias con distintivo particular: en el pico del eclipse, casi toda la Luna queda dentro de la parte más oscura de la sombra terrestre.

Dónde podrá verse este eclipse lunar de agosto

El fenómeno podrá observarse desde gran parte de América del Norte y América del Sur, además de algunas regiones de África y Europa.

Si bien la Luna no dejará de verse por completo, su aspecto cambiará y la zona cubierta por la sombra podrá adquirir una tonalidad oscura con un color cobrizo o rojizo.

El eclipse tendrá lugar el próximo 27 de agosto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo será el eclipse lunar de agosto

Durante un eclipse lunar, la Luna pasa por la sombra que proyecta la Tierra. En este caso, como es un eclipse parcial, una pequeña parte del satélite permanecerá afuera de la sombra más oscura.

Datos para recordar de este eclipse lunar

Aproximadamente el 93% del diámetro de la Luna estará dentro de la umbra terrestre

La parte eclipsada puede adquirir una apariencia oscura y cobriza

Ocurrirá durante la noche del 27 de agosto principalmente

Un eclipse que todos podrán observar desde sus casas

Los expertos detallan que, a diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar puede observarse de manera directa sin ningún tipo de protección especial para los ojos, por lo que quienes se encuentren en alguna de las zonas antes mencionadas podrán disfrutarlo.