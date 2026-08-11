Se hundieron las acciones argentinas y el riesgo país tocó máximos de dos meses
Las acciones argentinas cerraron con fuertes bajas, mientras el riesgo país trepó a 466 puntos, su nivel más alto en dos meses. El mercado ahora pone la mira en la licitación del Tesoro y el dato de inflación de julio.
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