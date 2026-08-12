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Este martes, 11 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 2834 - La Cabeza
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 11 de agosto
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|9151
|10°
|8031
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|0552
¿Qué significa soñar con La Cabeza?
Soñar con la cabeza simboliza la mente, la identidad y las decisiones; indica necesidad de claridad y enfoque.
Si la cabeza aparece herida, pesada o separada, señala estrés, dudas o exceso de pensamientos, e invita a ordenar prioridades.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.