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Este martes, 11 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 2834 - La Cabeza

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 11 de agosto

 2834 11° 7076 
 2°6940 12° 1859
 3°6846 13° 9471 
 4°9229 14° 8609 
 5°8730 15° 1474 
 6°4877 16° 0117 
 7°1052 17° 2494 
 8°0077 18° 4942 
 9°698219° 9151 
 10°8031 20° 0552 

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza la mente, la identidad y las decisiones; indica necesidad de claridad y enfoque.

Si la cabeza aparece herida, pesada o separada, señala estrés, dudas o exceso de pensamientos, e invita a ordenar prioridades.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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