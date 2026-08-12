Este martes, 11 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 11 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1459 (Las Plantas).

1° 1459 11° 6981 2° 1312 12° 5261 3° 7496 13° 6182 4° 9462 14° 3012 5° 7541 15° 2050 6° 8541 16° 7990 7° 5136 17° 7311 8° 5335 18° 4829 9° 7608 19° 9525 10° 1275 20° 8524

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.