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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 11 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 11 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2263 - Casamiento

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 11 de agosto

 1°2263 11°8980
 1754  12°2546
 3°1123 13°2359 
 6547  14°6212 
 3113  15°7514 
 6°8838  16°6097
 9749  17°6786 
 9793  18°8040 
 9723  19°5646 
 10°8694 20°8766 

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¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con Casamiento simboliza unión, compromiso y un cambio hacia la estabilidad.

También puede reflejar presión social, dudas o integración de aspectos personales.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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