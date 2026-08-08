Ecuador, Cuba y Venezuela prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Miles de viajeros de México deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales al exterior.

Tanto Ecuador, Cuba y Venezuela han endurecido los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Ecuador, Cuba y Venezuela prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios remarcaron que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje.

Cuál es el trámite que deben considerar los viajeros antes de salir del país

Los requisitos que los viajeros deben considerar antes de salir del país.

Los tres países latinoamericanos de gran interés para viajeros mexicanos son Cuba, Venezuela y Ecuador.

El principal requisito es renovar el pasaporte antes que expire o cuando le quede un período muy reducido de vigencia.

Muchos territorios exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso.

Es importante considerar que la admisión final al territorio extranjero es facultad exclusiva de las autoridades migratorias en cada punto de entrada, aunque el viajero cuente con todos los documentos en regla.

Qué requisitos impone Cuba

El estatus migratorio para mexicanos es la eVisa obligatoria desde julio 2025. El cambio principal fue que a partir de ese año la tradicional tarjeta turística en papel quedó eliminada.

Todos los ciudadanos mexicanos deben tramitar una eVisa antes de volar. Las tarjetas físicas emitidas antes de esa fecha vencieron el 31 de diciembre de 2025 y ya no tienen validez.

Requisitos de entrada

eVisa de turismo: tramitar en www.evisacuba.com antes del viaje. Costo aproximado: 575 MXN. Procesamiento: hasta 72 horas hábiles. Se entrega por correo electrónico con código QR; debe presentarse al embarcar y al llegar a Cuba.

Pasaporte vigente con mínimo 6 meses de validez al momento del ingreso.

Boleto de ida y vuelta o reserva confirmada con agencia de viajes.

Seguro médico de viaje vigente durante toda la estancia — obligatorio.

Declaración de sanidad del viajero (disponible en el portal D’viajeros de Cuba).

La estancia máxima es de 90 días, prorrogable una vez dentro del país, por otros 90 días adicionales. La eVisa es de entrada única y está vinculada al número de pasaporte del solicitante; y en caso de viajar con menores, debe completarse una solicitud individual para cada uno.

Cuáles son los requisitos para entrar a Ecuador

El estatus migratorio para mexicanos es sin visa — Formulario FRA obligatorio desde julio 2025.

Requisitos de entrada

Los ciudadanos mexicanos NO necesitan visa para ingresar a Ecuador con fines turísticos por hasta 90 días.

Pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia al momento del ingreso.

Formulario de Registro Aduanero (FRA): obligatorio desde el 29 de julio de 2025 para todos los viajeros. Debe completarse antes del control aduanero al ingresar o antes del embarque al salir.

Tarjeta Andina de Migración (TAM): se gestiona automáticamente en el punto de control migratorio. Debe conservarse durante toda la estancia.

Boleto de regreso o continuidad de viaje (puede ser solicitado por migración).

Reserva de hospedaje o carta de invitación y prueba de solvencia económica si las autoridades las solicitan.

La estancia máxima como turista es de 90 días sin necesidad de visa. Para estancias superiores se debe tramitar visa en la Cancillería de Ecuador antes del viaje.

Se prohíbe el transporte ilícito de sustancias psicotrópicas, que será considerado como delito grave con sentencia de hasta 25 años de cárcel.

Venezuela: sin visa para turismo, pero alerta de seguridad activa

Turismo Venezuela Mintur Venezuela

El estatus migratorio para mexicanos e sin visa para turismo. Pero la Embajada de México en Venezuela emitió el 3 de enero de 2026 una alerta oficial recomendando evitar viajar a Venezuela por motivos de seguridad.

Requisitos:

Los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para ingresar a Venezuela con fines turísticos.

El pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia hasta la fecha de conclusión del viaje.

Boleto de regreso a México (obligatorio).

Prueba de solvencia económica suficiente para cubrir la estancia.

Dirección exacta del alojamiento en Venezuela (hotel, carta de invitación de familiar o anfitrión con datos completos).

Demostrar lazos familiares, laborales o financieros en México que acrediten la intención de retorno.

La estancia máxima para turistas es de 90 días. Para actividades distintas al turismo (trabajo, estudio, etc.) se requiere visa tramitada ante el SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela).

Las autoridades migratorias venezolanas verifican el sello o visa de entrada al momento de la salida. Sin este sello, el viajero no puede abandonar el país y deberá acudir al SAIME para obtener una autorización especial.

Los menores de edad, sin importar su nacionalidad, no pueden salir de Venezuela sin la presencia de ambos padres o el permiso notariado del padre/madre ausente ante Notario Público venezolano.