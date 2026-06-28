Semana Santa 2026: el destino favorito de los argentinos que ahora está más barato que el año pasado. Foto (Archivo)

Miami continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los latinoamericanos, pero la ciudad que hoy atrae capital internacional poco tiene que ver con la de hace dos décadas. El crecimiento demográfico, la migración de empresas, las ventajas fiscales de Florida y la llegada de empresarios, megafiguras como Messi, fondos de inversión y patrimonios de alto poder adquisitivo transformaron al sur de Florida en uno de los mercados inmobiliarios más observados de Estados Unidos.

Los números ayudan a entender el fenómeno.

Según el Wealth Report 2025 de Knight Frank, u$s 1 millón permite adquirir aproximadamente 58 metros cuadrados de propiedad residencial prime en Miami. En comparación, el mismo capital alcanza para unos 34 metros cuadrados en Londres y Nueva York, y cerca de 19 metros cuadrados en Mónaco.

La comparación no significa que Miami sea un mercado económico. Significa que, dentro del universo global del real estate de lujo, continúa ofreciendo una relación valor-superficie que sigue atrayendo capital internacional.

En ese contexto surge una pregunta recurrente entre los argentinos que observan el mercado estadounidense: ¿qué se puede hacer hoy con u$s 100.000?

La cifra aparece con frecuencia porque representa un punto de entrada posible para muchos ahorristas e inversores. Sin embargo, ese capital ya no tiene el mismo alcance que tenía hace diez o quince años.

En la mayoría de los casos, u$s 100.000 ya no alcanzan para comprar una propiedad terminada en las zonas más demandadas de Miami sin recurrir a financiamiento adicional. Pero eso no significa quedar fuera del mercado.

Lo que cambió fueron las oportunidades.

Durante muchos años, gran parte de la estrategia de inversión estuvo basada en comprar una propiedad terminada para luego alquilarla o venderla posteriormente. Sin embargo, en el contexto actual del mercado de lujo de Florida, cada vez más inversores están comenzando a mirar con atención otra alternativa: participar como socios en el desarrollo de activos premium desde sus etapas iniciales.

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En lugar de adquirir una propiedad terminada al valor final de mercado, el inversor participa en la creación del activo junto al desarrollador, capturando parte del valor que se genera durante el proceso de desarrollo, construcción y comercialización.

Además, existe otro aspecto que suele pasar desapercibido. Mientras muchos proyectos inmobiliarios tradicionales dependen de la venta individual de numerosas unidades para completar su ciclo de negocios, determinados desarrollos residenciales de lujo pueden estructurarse bajo una lógica diferente: la creación de un activo único destinado a un comprador final específico.

Para muchos inversores esto representa una ventaja significativa. La tesis de inversión deja de depender de la colocación de decenas de unidades en el mercado y pasa a estar vinculada a la comercialización de un producto exclusivo dirigido a un segmento reducido pero con una capacidad económica extraordinariamente alta.

Por esa razón, algunos desarrollos residenciales de lujo están captando la atención de inversores que buscan exposición al mercado inmobiliario de Miami pero que no cuentan con el capital necesario para adquirir directamente propiedades valuadas en varios millones de dólares.

Uno de los ejemplos es en los casos en que la tierra ya fue adquirida, los permisos de construcción han sido aprobados y el financiamiento bancario principal ya se encuentra otorgado. En esos casos, gran parte de la incertidumbre asociada a las etapas iniciales del desarrollo ya ha sido superada.

En muchos casos, el horizonte de inversión se ubica alrededor de los 24 meses, período durante el cual se desarrolla el ciclo de construcción y comercialización del proyecto.

Por eso, para un inversor con u$s 100.000, la oportunidad ya no necesariamente pasa por comprar una propiedad para luego venderla. En muchos casos, pasa por participar como socio en la creación del producto inmobiliario que posteriormente será adquirido por el comprador final.

También cambió otro aspecto que muchas veces se subestima: los costos.

Durante años la conversación estuvo centrada exclusivamente en el precio de compra. Hoy cualquier análisis serio debe incorporar seguros, expensas, mantenimiento, impuestos, reservas para reparaciones y mayores exigencias regulatorias derivadas de las nuevas normativas de construcción y seguridad implementadas en Florida. Por ese motivo, el modelo tradicional basado únicamente en comprar un departamento para alquiler temporal ya no ofrece necesariamente las mismas condiciones que mostraba años atrás.

En una región rodeada por agua, con disponibilidad limitada de terrenos premium y una demanda internacional sostenida, la escasez comienza a convertirse en uno de los factores más relevantes para la valorización de largo plazo. Y en linea con esto existe un error frecuente: hablar de Miami como si fuera un único lugar.

No es lo mismo analizar determinados sectores de Miami Beach que Coconut Grove, Coral Gables, Brickell, Sunny Isles o los corredores residenciales frente al agua. Cada zona responde a dinámicas diferentes, con perfiles de compradores, niveles de oferta y perspectivas de crecimiento particulares.

Por eso, más que preguntarse si Miami sigue siendo una oportunidad, quizás la pregunta correcta sea otra: ¿dónde están hoy las mejores oportunidades dentro de Miami?

La ciudad continúa atrayendo empresas, capitales y nuevos residentes. Pero las oportunidades ya no suelen encontrarse en las fórmulas simples que funcionaron durante décadas.

El mercado sigue ofreciendo alternativas, aunque exige más análisis, mejor información y una visión de largo plazo.

Y probablemente esa sea la verdadera transformación de Miami: dejó de ser un espacio donde casi todo parecía sencillo para convertirse en uno donde entender los detalles hace cada vez más diferencia.